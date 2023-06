eFootball Championship Pro: Bayern kassieren dramatische Finalpleite

Der FC Bayern hat seinen ersten Meistertitel in der eFootball Championship Pro im Finale knapp verpasst. Die Entscheidung fiel dramatisch im Elfmeterschießen - Manchester United durfte jubeln.

Der FC Bayern München hat das Finale der eFootball Championship Pro 2023 verloren. Das einzige deutsche Team im Wettbewerb musste sich Manchester United geschlagen geben. Die Entscheidung zugunsten der Red Devils fiel im zweiten Spiel nach Elfmeterschießen. Ausgerechnet Kapitän José Carlos 'FCB_Jose' Sanchez Guillen versagten vom Punkt die Nerven.

Dabei hatte der Spanier den FCB überhaupt träumen lassen. Sein Teamkollege und Landsmann Miguel 'FCB_Mestre' Mestre Oltra war zuvor in der ersten Partie mit 0:2 unterlegen. Zwar hatte er einige hervorragende Gelegenheiten herausgespielt, war aber stets am gegnerischen Torhüter gescheitert. Die mangelnde Chancenverwertung wurde bestraft: Lucas 'Nekza' Lorge schlug nach der Pause zweimal für United zu.

0:0 in Unterzahl letztlich nicht genug

'FCB_Jose' stand im zweiten Spiel angesichts des Best-of-3-Formats gewaltig unter Druck. Nach einer knappen Ingame-Stunde kassierte er zudem beim Stand von 0:0 eine Rote Karte gegen Joshua Kimmich. In Unterzahl kämpfte er sich gegen Kilyan 'Kilzyou' Faucheux in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen. Dort vergab er jedoch zwei Versuche, während der United-Profi ausnahmslos traf - zumeist aufreizend in die Mitte.

Der FC Bayern belohnte sich somit nicht für eine starke K.-o.-Phase und eine generell ansprechende Saison. Manchester wiederum feierte den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte in der eFootball Championship Pro. "In diesem Trikot, für diesen Klub die Meisterschaft zu gewinnen, ist ein ganz besonderes Gefühl", meinte Lofti 'Lofti' Derradji, der im Finale nicht für United zum Einsatz gekommen war.

Halbfinale: Comeback gegen Barcelona

Die englische Mannschaft hatte sich im Halbfinale zuvor gegen die AC Mailand durchgesetzt. Nach einer 0:3-Auftaktniederlage kamen die Red Devils durch zwei Siege (3:2 und 4:2) zurück. Auch die Bayern mussten in der Vorschlussrunde ein Comeback hinlegen, die erste Partie ebenfalls ging mit 0:3 verloren. Im zweiten Spiel lag 'FCB_Jose' zudem bis tief in die Schlussphase hinein mit 1:2 hinten.

In der 87. Ingame-Minute erzielte Sanchez Guillen das 2:2 und erzwang die Verlängerung. Dort drehte er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte die Partie - ein drittes Spiel entschied über den Finaleinzug. 'FCB_Mestre' ging früh in Führung und legte kurz nach dem Seitenwechsel zum 2:0 nach (52.). Mestre Oltra blieb auch in den letzten Minuten ruhig, als Saul Adrian 'The Palma' Chavez Saucedo die Begegnung noch mal spannend machte (88.).

Viertelfinale: Kantersieg und Last-Minute-Treffer

Da die Münchner die reguläre Saison nur auf dem dritten Rang abgeschlossen hatten, hatten sie - anders als etwa United - die K.-o.-Phase schon im Viertelfinale beginnen müssen. Die AS Rom stellte dort aber keine allzu große Herausforderung dar. 'FCB_Mestre' machte mit Andrea 'ASR_Stiffler' Galimberti kurzen Prozess. Beim 5:1-Kantersieg erzielte er sämtliche Treffer mit Sadio Mané.

Mücahit 'Mucahit21' Sevimli hatte im zweiten Spiel deutlich größere Probleme mit Roma-Kapitän Adrian Constantin 'ASR_Urma43' Urma. Kurz vor dem Halbzeitpfiff ging der junge Türke in Front (45.+2), ein dicker Patzer des Bayern-Keepers sorgte für den Ausgleich (50.). Als alles schon auf ein Elfmeterschießen hindeutete, schlug 'Mucahit21' ganz spät zu: Nach 122 Ingame-Minuten fand eine Flanke den Kopf von Mathys Tel - 2:1 für die Bayern.