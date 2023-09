eFootball 2024 kommt diese Woche: Release-Update gestartet

Konami hat das Update auf eFootball 2024 begonnen. Die neue Version der Fußballsimulation erscheint bereits in wenigen Tagen.

Mit einigem Tamtam hat EA SPORTS im Juli auf einer groß angelegten Reveal-Veranstaltung in Amsterdam den Release von EA SPORTS FC 24 angekündigt. Am 29. September soll die neue Ära ohne die FIFA beginnen - und startet somit drei Wochen nach der Konkurrenz. Konamis neues eFootball-Update geht nämlich schon am 7. September in Gänze online.

"Noch fortgeschritteneres Gameplay" durch "verbesserte Spielkontrolle"

Den Release hatte der Entwickler bereits vergangene Woche angekündigt, während das größte Augenmerk der Gamingbranche auf der gamescom 2023 in Köln gelegen haben dürfte. Im Zuge dessen verriet das japanische Unternehmen auch, worauf sich die neueste Iteration eFootballs zunächst fokussiere. "Verbesserte Spielkontrolle" und "Freiheit in der Kreation von Chancen" soll Spielende erwarten, die sich auf "eine noch fortgeschrittenere Gameplayerfahrung" freuen könnten. Zu Inhalten hält Konami sich aber weiterhin bedeckt. So ist noch nicht klar, ob nach einem Koop-Update beispielsweise auch der Karrieremodus, die "Meisterliga" nun integriert wird.

Auf die Probe gestellt werden können die Versprechen für besseres Gameplay bereits ab Dienstag, den 5. September - zumindest, wenn man die Mobile-Version spielt. Auf der Konsole dauert das bereits gestartete Update etwas länger: Ab dem 6. September sollen "Trial Matches", sozusagen Testspiele, möglich sein. Der komplette Release erfolgt tags darauf.