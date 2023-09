eFootball 2024: Gameplay-Updates, exklusive Vereine - aber keine Meisterliga

Aus eFootball 2023 ist eFootball 2024 geworden, das Update auf Version 3.0.0 ist abgeschlossen. Konami hat am Gameplay geschraubt, hält weiterhin exklusive Lizenzen für einige Vereine - liefert aber keine Meisterliga.

Es ließ sich wohl einmal mehr nicht vermeiden: Unter der jüngsten Ankündigung für eFootball 2024 auf X (vormals Twitter) sammelten sich wieder Kommentare, die nach der Meisterliga fragten. Eine Antwort bekamen die Fans in der Übersicht der Veränderungen für die Konami-Simulation. Das Äquivalent zum FIFA-Karrieremodus fehlt weiterhin, die Community zeigte sich teils unzufrieden. Dabei hat der Entwickler laut eigener Aussage versucht, Feedback umzusetzen.

Die Änderungen am Gameplay seien "aufgrund der unterschiedlichen Meinungen, die wir über Umfragen und Gespräche mit Benutzern erhalten haben", vorgenommen worden. Das Hauptaugenmerk scheint offensiv auf der technischen Reaktionszeit nach der Button-Eingabe gelegen zu haben. Gerade in Situationen, die Umsetzung in Sekundenschnelle erforderten, kam eFootball 2023 wohl oft nicht hinterher. Nach dem Update soll eine exaktere Ballführung möglich sein.

Blocks und KI-Gegner werden verbessert

Für die Defensive sei Konami mitgeteilt worden, dass das Blocken trotz passender Position und Eingabe regelmäßig nicht erfolgreich war. In eFootball 2024 werden daher neue Blockbewegungen hinzu- und Anpassungen im Timing eingeführt. Die Torhüter wiederum erhalten frische Animationen für das Fausten des Balls, was für mehr Realismus in Luftduellen im Strafraum sorgen soll.

Konami will außerdem die KI-Gegner verbessert haben, die Spieler sollen "angemessenere und zeitnahe Entscheidungen treffen". Als "brandneues Spezialfeature" werden Booster integriert, mit denen gewisse Spielerwerte verbessert und über die Grenze von 99 gehievt werden können. Das soll dem Ausdruck der Individualität zugutekommen. Wo die neue Decke für Werte liegt, wird zu sehen sein.

Italiens Spitze und "Leo Messi Edition"

eFootball kann auch in Version 3.0.0 mit einigen exklusiven Lizenzen für Vereine aufwarten - hauptsächlich italienische Klubs. Darunter fallen die Serie-A-Größen SSC Neapel, AS Rom, Lazio Rom und Atalanta Bergamo. Aktualisiert wurden "die Trikots, Stadien und Kader der Partnervereine", zu denen bei gleichzeitiger VBL-Teilnahme in EA SPORTS FC 24 auch weiterhin der FC Bayern München zählt. Spielstätten wie die Allianz Arena oder das Spotify Camp Nou bleiben exklusiv im Konami-Titel.

Ebenfalls eine Konstante ist Lionel Messi: Der Weltmeister bleibt globaler Markenbotschafter. eFootball 2024 ist für Konsolen und Windows auch in der "Leo Messi Edition" erhältlich - diese kostet 20 Euro. Sie bietet die exklusive Messi-Epic-Karte mit dem neuen Booster "Technik +2". Darüber hinaus erhalten die Fans für ihr Geld zehn Highlight-Spieler, 300 eFootball Coins und elf Sets mit 4.000 EXP.

Mobile- und Steam-Nutzer können derweil auf das "Premium Ambassador Pack: Leo Messi" zugreifen. Zum Auftakt der neuen Saison ist die Startup-Kampagne gestartet, in der die Spieler verschiedene Belohnungen wie EXP, eFootball Coins oder Skill-Trainingsprogramme freischalten können.