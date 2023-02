eFootball 2023 Update 2.4.0: Schluss mit Eingabeverzögerung?

eFootball 2023 wurde auf Version 2.4.0 aktualisiert. Knapp 100 neue Teams und eine Gameplay-Änderung, die es in sich haben dürfte. Was dazukommt:

In Version 2.4.0 knüpft der Entwickler an das Thema der dritten Saison an: "Back to the Clubs". Konkret bedeutet dies, dass statt der Nationalmannschaften nun 97 Klubs im Offline-Probespiel-Modus verfügbar sind.

Zuwachs bekommt zudem der Dreamteam-Modus, das Äquivalent zu FIFA Ultimate Team. Als Teil eines Manager-Pakets werden Pep Guardiola, Johan Cruyff und Fabio Cannavaro ins Spiel integriert. Genauso wie die wichtigsten Spieler des Transferfensters der Winterpause.

Im Fokus steht zudem das 30-jährige Jubiläum der japanischen Liga J-League. Anlässlich der Feierlichkeit stellt der Entwickler in Dreamteam Items dazu bereit - nebst aktuellen Spielern auch Legenden. Der ehemalige Dortmunder Shinji Kagawa, Diego Forlan und Dennis Law bekommen zudem eine spezielle Karte aus ihrer Zeit bei Manchester United.

Gameplay: Kürzere Reaktionszeiten - Trefferchance bei Kunst-Schuss steigt

In Sachen Gameplay liegt der Fokus vor allem auf dem Geschehen mit dem Ball. Künftig sollen Bewegungen mit dem linken Stick gezielter ablaufen. Dribblings auf engstem Raum oder das Zurechtlegen des Balles zum Abschluss sollen damit effektiver sein.

Verkürzt wurde die Reaktionszeit bei Dribblings, Pässen und Schüssen, was zu fließenderen Übergangen zur nächsten Aktion sorgen soll. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Spieler einen Ball nahe der Grundlinie annimmt, dann aber trotz Betätigen der Taste die Möglichkeit zur Flanke verpasst, sinke damit. Damit könnte die Wut über vom Spiel nicht umgesetzte Eingaben seltener vorkommen.

Apropos Wahrscheinlichkeit. Beim Kunst-Schuss wurde diese in Bezug auf einen Torerfolg erhöht. Dafür sorgen soll eine gestiegene Schussgenauigkeit der Spielerfähigkeit "Kunst-Abschluss". Die Chancen auf einen Treffer per Seitfallzieher aus spitzem Winkel stünden damit nicht schlecht.