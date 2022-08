eFootball 2023 steht in den Startlöchern: Konami läutet neue Saison ein

Kurz nachdem im echten Fußball die neuen Spielzeiten der europäischen Topligen begannen, folgt auch eFootball. Noch im August beginnt Season 1 von "eFootball 2023".

Konami behält das alljährliche Namensupdate bei: eFootball bekommt eine "2023" dazu. Überzeugen soll der Saisonstart, bei dem es sich um ein Update und keinen neuen Titel handelt, unter anderem mit neuen Lizenzen.

Denn nachdem bereits klar war, dass die beiden Mailänder Vereine AC und Inter Partnerschaften mit Konami eingegangen sind, werden die Teams mit dem kommenden Update ins Spiel integriert. So auch Liga BBVA MX, die höchste Spielklasse Mexikos, in der Traditionsvereine wie Deportivo Guadalajara, die UANL Tigres oder Konami-Partner Club America spielen.

Die neuen Lizenzen in eFootball 2023 auf einen Blick. Konami

Derby della Madonnina hält Einkehr

Die Integration der Mailänder Vereine fällt dabei jedoch etwas umfassender aus. Denn die beiden Stadtrivalen aus der Modemetropole werden nicht nur während der 90 Minuten in feinen Zwirn gekleidet: "Zusätzlich zu den authentischen Trikots werden die Spieler von 'AC Milan' und 'Internazionale Milano' auch das eFootball-eigene Trainingsoutfit im Spiel tragen", heißt es in der Mitteilung Konamis. Dieses Detail trage "sicherlich zur Stimmung bei."

Doch nicht nur Vereine sind Teil des Saisonumbruchs. Auch die zwei neuen Kartentypen "Highlight" und "Episch" sollen dafür sorgen, dass eFootball 2023 zum Erfolg wird. "Highlight"-Karten werden Spieler belohnen, "die in der aktuellen Saison außergewöhnliche Leistungen erbracht haben und über ein höheres Entwicklungslimit verfügen als Spieler im Fokus".

Bei den Karten "epischer" Natur handelt es sich indes um Items, die "die prägenden Saisons von alten und neuen Größen" feiern. Diese Karten sind dabei besonders stark, denn sie verfügen "über ein höheres Entwicklungslimit als legendäre Spieler."

Packs für Klubs, Trainer und Botschafter

Zu guter Letzt soll sich auch in Sachen Packs etwas tun. So wird es "Manager Packs" geben, in denen Trainingsprogramme und die neuen Übungsleiter Johan Cruyff und Fabio Cannavaro warten. Darüber hinaus stehen "Club Packs" zu den drei neuen Partnervereinen mit 11 Spielerkarten des "Highlight"-Typs bereit.

Weiterhin geht es dabei vor allem um zwei neue Botschafter des Spiels: Trent Alexander-Arnold und Bruno Fernandes, die mit "Premium Ambassador Packs" ins Rampenlicht gestellt werden. Im ersten dieser Packs, für den Reds-Verteidiger Alexander-Arnold, wird es den Botschafter selbst als "epische" Karte geben, der von 10 LFC-Mitspielern im "Highlight"-Format begleitet wird. Ein vergleichbares Pack für den Portugiesen soll im Herbst kommen.

Folgen soll zuerst aber naturgemäß das Update auf eFootball 2023 - und zwar zeitnah. Bereits am 25. August wird die neue Spielzeit in Konamis Fußballsimulation an den Start gehen.