eFootball 2022 startet Saison 2 und liefert Verbesserungen

In eFootball 2022 startet heute die 2. Saison. Gleichzeitig hievt Entwickler Konami das Spiel auf die Version 1.1.1.

Nachdem eFootball 2022 in den Wartungsmodus ging, erfolgt heute der Anpfiff zur Saison 2. Mit dieser kommen neue Events, aber auch ein neuer Patch - Version 1.1.1.

Thema der neuen Saison ist die abgelaufene Spielzeit - die "European Leagues Highlights". Demnach erscheinen bei eFootball World regelmäßig neue "Saisons". Die haben einen Fußballtrend zum Thema und bieten dahingehend passende Inhalte und Events.

Kein Flimmern mehr

Zusätzlich dazu verbessert Konami weiterhin das Gameplay und die Grafik. Unter den Fehlerbehebungen sind unter anderem Videoeinstellungen. Waren diese auf "Hoch" eingestellt, konnte es zum Flackern der Schatten des Stadiondaches oder während der Zwischensequenzen vor dem Spiel zu einem unnatürlichen Flackern an der Stadiondecke kommen.

Ebenso sollen Toneffekte, die unter bestimmten Umständen nicht im richtigen Timing abgespielt wurden, der Geschichte angehören. Außerdem sind in der neuen Version "Shoulder Charge" und "Pass-and-run (Cross Over)" in der Befehlsliste enthalten.

Weitere Korrekturen: Die Farbgebung des Menübildschirms, der Requisiten während des Spiels und der Animationen beim Wiederholungsspiel sowie die Herabsetzung der Spieldauer in bestimmten Spielmodi von zehn auf sechs Minuten.