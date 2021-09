eFootball 2022: Ein exklusiver Blick in Konamis abgespecktes Spiel

Konamis eFootball, kommt am 30. September - Free-to-Play soll einen Neustart bringen. Kann dies, trotz magerem Angebot zu Spielbeginn, ein Erfolg werden?

Der japanische Publisher Konami wagt mit eFootball einen Umbruch seiner beliebten Spielereihe Pro Evolution Soccer (PES). Die bisher veröffentlichten Details zu eFootball 2022, dem ersten Ableger der fortan kostenlosen Spiele, ließen Fans und Kritiker bisher jedoch mit vor allem mit Fragen und Zweifeln zurück.

Nun hat Konami eine Vorschau des kommenden Fußballspiels für Journalisten gezeigt. Brachte dieser Einblick Licht ins Dunkle? Wirklich überzeugen konnte der Entwickler mit seiner neuesten Simulation auch hier nicht.

"Das Spiel hat sich verändert"

Vor der Hands-Off-Präsentation wurde von Konami das Motto ausgegeben: "Das Spiel hat sich verändert." Mit dem Umstieg auf eine eigens modifizierte Version der Unreal Engine 4, soll sich auch das Gameplay wandeln.

Ein wichtiger Stichpunkt sind dabei 1-gegen-1 Duelle. Sowohl in der Offensive als auch Defensive soll es neue Möglichkeiten geben, Zweikämpfe für sich zu entscheiden. Als Experten wurden dafür wieder die FC-Barcelona-Ikonen Andrés Iniesta und Gerard Pique angeheuert.

Für Offensivaktionen wird "größere Freiheit" versprochen, um mit Tricks und Finten am Gegenspieler vorbeizuziehen. Neue Animationen wurden jedoch nicht konkret angekündigt.

Im gezeigten Videomaterial wirkten Ballführung und Dribblings dennoch freier und wirkungsvoller als noch im Vorgänger. Wir konnten das Spiel jedoch nicht selbst anspielen, um diesen Eindruck zu bestätigen.

Deutlich zu sehen sind die veränderten Defensivoptionen. Das Kommando "Physisches Verteidigen", zusammen mit neuen Animationen und Manövern, scheint das Defensivspiel deutlich verändert zu haben. Pässe und Schüsse zu blockieren, könnte nun einfacher sein. Außerdem wird ein größerer Wert auf Physis in Zweikämpfen gelegt, wodurch Duelle wirkungsvoller erscheinen.

Auch wurde eine neue Art von Schuss angekündigt, der "Power Shot". Hierdurch sollen kräftige Pässe, scharfe Flanken und starke Schüsse zum Arsenal hinzugefügt werden. Diese sollen jedoch erst mit einem späteren Update ihren Weg ins Spiel finden. Genauso wie haptisches Feedback für die PS5 und - besonders wichtig - ein Großteil der Spielmodi.

Ein Fußballspiel ohne Inhalte?

Während FIFA 22 mit einer Vielzahl an verschiedenen Modi an den Start geht, wird eFootball 2022 mit einem mageren Angebot erscheinen. Zur Veröffentlichung am 30. September werden lediglich Freundschaftsspiele und Online-Partien mit neun lizensierten Mannschaften verfügbar sein.

Noch im Herbst soll eine kostenlose Erweiterung den "Creative Team"-Modus einführen, der MyClub aus PES ersetzen soll. Dieser Modus ist Konamis Äquivalent zu FIFA Ultimate Team.

Neue Mannschaften, Cross-Plattform Matchmaking und eSport-Turniere werden erst im Winter-Update erscheinen. Genauere Veröffentlichungszeiträume für diese Erweiterungen sind noch unbekannt.

Zu weiteren Einzelspielermodi, wie dem allseits beliebten Karrieremodus (“Meisterliga“), hält sich Konami noch bedeckt. Sie möchten, laut einem FAQ, "in Zukunft weitere Modi implementieren, wie z. B. die Meisterliga, die erstmals auch auf dem Smartphone verfügbar sein wird." Das diese auch Teil des kostenlosen Pakets sein wird, ist jedoch sehr fraglich, da "bestimmte Modi als Premium-Inhalte verkauft werden." Dass bei dieser Aussage die Meisterliga gemeint ist, darf getrost angenommen werden.

Die "Roadmap" zeigt deutlich: Konami liefert zunächst eigentlich eine Betaversion. Konami

Letztendlich macht eFootball 2022 eher den Eindruck einer Beta-Version für ein Spiel, das erst mit der Zeit immer vollwertiger werden soll. Etwaige Fragen nach den bisherigen Ankündigungen können auch knapp eine Woche vor Erscheinen nicht geklärt werden: Wann kommt die Meisterliga, was wird sie etwas kosten? Dasselbe gilt für die meisten andern Modi ebenso.

Trotzdem kann die Strategie funktionieren: Eine Einstiegshürde wurde durch die Free-to-Play-Variante praktisch entfernt, jeder kann eFootball ohne weitere Kosten spielen. Auch der mittlerweile wichtigste, weil beliebteste Modus "MyClub/Creative Team" wird kostenlos sein: ein klarer Vorteil gegenüber FIFAs FUT.

Die Reihe konnte immer mit realistischem Gameplay punkten, dies scheint auch in eFootball 2022 so zu sein. Doch selbst den größten Konami-Fans dürfte die häppchenweise Veröffentlichung der Inhalte ein Dorn im Auge sein.

