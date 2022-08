eFootball 2022: Drei neue Legenden - ehemaliger BVB-Star dabei

Die Weltmeisterschaft 2022 ist nicht mehr weit - da gibt es in eFootball 2022 die ersten Nationalmannschaftslegenden. Auch bei dieser Auswahl ist die Bundesliga wieder vertreten.

Nachdem bereits drei Bayern-Legenden und drei Legenden von Real Madrid den Weg ins Spiel gefunden haben, fügt Konami nun drei Nationalmannschaftslegenden hinzu. Wie bei den sechs Legenden zuvor, spielt auch hier die Bundesliga eine Rolle, wenngleich eine nicht ganz so große wie zuvor.

Insgesamt sechs Jahre verbrachte der 2,02 Meter große Jan Koller im deutschen Oberhaus - fünf alleine bei Borussia Dortmund. Berüchtigt für seine Kopfballstärke, war er Hauptfigur eines ganz besonderen Momentes der Bundesliga:

Am 09. November 2002 musste der damalige BVB-Torhüter Jens Lehmann nach einem Platzverweis runter. Ein doppeltes Problem kam für die Schwarz-Gelben auf, denn sie hatten zu dem Zeitpunkt das Wechselkontingent erschöpft. Die logische Folge: Der Größte musste ins Tor. Koller streifte sich Lehmanns Trikot über und hielt seinen Kasten in den restlichen 23 Minuten sauber. In der kicker-Elf des Tages fand der tschechische Nationalspieler auch einen Platz - als Torhüter selbstverständlich.

Top-Torschütze und Deutschland-Schreck

Rund zehn Jahre spielte Michael Owen für die "Three Lions". Mit fünf Toren in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2004 hatte er großen Anteil am Erreichen der Endrunde. Mit 40 Toren in 89 Einsätzen belegt er in der ewigen Torschützenliste der englischen Nationalmannschaft den fünften Platz - mehr hätten es durchaus werden können. Owen plagten ab Mitte der 2000er Jahre jedoch schwere Verletzungen, darunter ein Mittelfußbruch und ein Kreuzbandriss.

2002 in der "Squadra Azzurra" sein Debüt gefeiert, gelang Andrea Pirlo mit der italienischen Nationalmannschaft vier Jahre später der große Triumph. Bei der Weltmeisterschaft in Deutschland wurde Italien Weltmeister. Zuerst im Halbfinale Deutschland mit 2:0 nach Verlängerung besiegt, folgte ein denkwürdiges Finale. Zuerst sah Zinedine Zidane, der sein letztes Spiel bestritt, die rote Karte nach einer Tätlichkeit gegen Marco Materazzi, dann siegte die italienische Elf knapp nach Elfmeterschießen.