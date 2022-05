EFL-TOTS: Fulham-Tormaschine führt das Team of the Season an

Nach dem Team of the Season (TOTS) zur ersten englischen Liga, folgt nun das zum britischen Unterhaus. Das ist von den Vereinen nicht nur kunterbunt, sondern hat auch altbekannte Namen.

Am Freitag machte das Team of the Season zur Premier League den Auftakt. Das dominierten hauptsächlich Spieler vom FC Liverpool und Manchester City. Dagegen ist das TOTS der EFL, also zweite bis vierte Liga etwas bunter. Wer dort einen Platz ergattern konnte, veröffentlichte heute EA SPORTS.

Vorneweg marschiert wenig überraschend Tormaschine Aleksandar Mitrovic vom FC Fulham. Der Serbe erzielte in 44 Liga-Einsätzen sage und schreibe 43 Tore. Dazu kommen sieben Vorlagen. Durch seine hohen Tempo- und Physis-Werte dürfte die Karte für FIFA 22 Ultimate Team äußert attraktiv sein.

Österreicher schafft es in die Top-5 des EFL-TOTS

Aus dem deutschsprachigen Raum ist Andreas Weimann vertreten. Der Österreicher spielt für Bristol City und sticht als Offensiv-Allrounder mit 22 Toren in der Liga aus der Mannschaft heraus. Allerdings ist die Saison der "Robins" eher weniger erfolgreich. In der zweiten Liga belegen sie nur Rang 17.

Etwas weiter oben in der Tabelle steht dagegen Luton Town - auch dank Kal Naismith. Der Schotte kam im Januar 2021 von Wigan Athletic und avancierte bei seinem neuen Klub sofort zum Dauerbrenner in der linken Verteidigung. Sieben Treffer konnte er vorbereiten, gar zwei selbst erzielen. Das bescherte ihm einen Platz in der Elf der Saison.

Wer es des Weiteren ins Team of the Season der EFL geschafft hat:

Die nächste Team-Bekanntgabe ist am Freitag, dann ist die Bundesliga an der Reihe.