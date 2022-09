Effiziente Kickers bestrafen Schweinfurt - Vogl schockt Haching in der Nachspielzeit

Zum Auftakt des 10. Spieltages haben die Würzburger Kickers das Unterfranken-Derby gegen den 1. FC Schweinfurt deutlich für sich entschieden. Zeitgleich musste Tabellenführer Unterhaching eine bittere Heimniederlage gegen Hankofen hinnehmen, die Club-Amateure enttäuschten in Aschaffenburg und Illertissen jubelte im Kellerduell gegen das kleine Kleeblatt.

Zum Auftakt des 10. Spieltages in der Regionalliga Bayern waren alle Augen auf das Schweinfurter Sachs-Stadion gerichtet, wo sich der heimische 1. FC Schweinfurt 05 und die Würzburger Kickers im Unterfranken-Derby gegenüberstanden. Vor einer tollen Kulisse von über 3600 Zuschauern hielt die Partie das, was sie versprach. Beide Mannschaften begegneten sich von Beginn an mit offenem Visier. Würzburg setzte Schweinfurt früh unter Druck, um Fehler im Spielaufbau zu provozieren. Immer wieder gelang es den Hausherren jedoch, die erste Pressing-Linie der Kickers zu überspielen und dadurch gefährlich ins letzte Drittel vorzustoßen. Engel (3.), Pfarr (8.) und Böhnlein (27.) fehlte allerdings die nötige Präzision im Abschluss. Ohne Vorwarnung klingelte es plötzlich auf der anderen Seite. Sané setzte sich wuchtig gegen mehrere Schweinfurter durch und setzte den Ball aus rund 16 Metern zwischen die Pfosten. Auch in der Folge waren es zwar die Hausherren, die mehr Spielanteile zu verbuchen hatten, Würzburg zeigte sich an diesem Abend aber schlichtweg eiskalt. In der 36. Minute landete eine Hereingabe von Caciel bei Meisel, der das Leder wuchtig ins kurze Eck schweißte.

Halbzeit zwei startete dann aber ideal für den FCS. Der bis dahin eher unglückliche Jabiri drückte eine Hereingabe von der rechten Seite aus rund fünf Metern in die Maschen (54.). Danach verlor die Partie etwas an Dynamik. Würzburg spielte clever, ließ nicht mehr zu allzu viel zu und lauerte immer wieder auf Nadelstiche. Einer dieser Nadelstiche führte folglich zum 3:1. Junge-Albiol bediente Sané, der aus acht Metern einnetzte (75.) Kurz vor Schluss erweckte Zeller mit dem erneuten Anschlusstreffer zwar neue Hoffnung bei seinen Farben. Die Euphorie blieb allerdings nur von kurzer Dauer. Im direkten Gegenzug war wieder Sané zur Stelle und sorgte mit seinem dritten Treffer des Abends für die Vorentscheidung. Den Schlusspunkt einer insgesamt sehr unterhaltsamen Partie setzte Zaiser mit dem 5:2 in der elften Minute der Nachspielzeit.

Spitzenreiter SpVgg Unterhaching, der sich unter der Woche noch einmal in der Abwehr mit Dennis Waidner verstärken konnte, hat zeitgleich etwas überraschend gegen Aufsteiger Hankofen-Hailing Federn gelassen. Dass die seit vier Partien sieglosen "Dorfbuam" gegen große Namen durchaus bestehen können, hatten sie bereits beim 1:1 gegen die Würzburger Kickers zum Saisonauftakt bewiesen. Und auch gegen die Elf von Ex-Profi Sandro Wagner spielten die Gäste frech auf und verteidigten leidenschaftlich. Der aufopferungsvolle Auftritt des Aufsteigers wurde in der 35. Minute sogar mit dem Führungstreffer belohnt. Hofer eroberte den Ball auf dem rechten Flügel und schaufelte das Leder mit viel Gefühl vor den Hachinger Kasten, wo Wagner letztlich goldrichtig stand und wuchtig einnetzte. Quasi mit dem Pausenpfiff zeigte Schiedsrichter Steigerwald nach einem Foul von Blümel auf den Punkt. Den darauffolgenden Strafstoß versenkte Torjäger Hobsch sicher im Gäste-Kasten. Nach dem Seitenwechsel drückte Unterhaching auf den Siegtreffer, biss sich am Abwehrbollwerk des Aufsteigers aber die Zähne aus und kassierte tief in der Nachspielzeit sogar noch das 1:2. Vogl nutzte einen Stellungsfehler von Hachings Schlussmann Vollath aus und setzte das Spielgerät aus rund 40 Metern zum viel umjubelten Siegtreffer in die Maschen.

Zeigten sich die Club-Amateure beim jüngsten 8:1 gegen Vilzing noch von ihrer besten Seite, legte die Mannschaft von Cristian Fiel am Freitagabend in Aschaffenburg einen enttäuschenden Auftritt hin. In einer ereignisarmen Partie, in der ein torloses Unentschieden wohl das gerechteste Ergebnis gewesen wäre, erzielte Baier durch einen verwandelten Handelfmeter den Treffer des Tages (83.).

Ebenfalls ohne Punkte musste am Freitagabend der Rivale aus Fürth seine Heimreise aus Illertissen antreten. Das kleine Kleeblatt, das seit fünf Spielen ohne eigenen Treffer gewesen war, konnte zumindest diese Negativ-Serie beenden und mit dem Doppelpack von David Ismail sogar kurzzeitig auf die Siegerstraße abbiegen. Wie schon so oft in dieser Saison ließ sich die Ruman-Elf aber erneut die Butter vom Brot nehmen. Erst glich Glessing nach rund einer Stunde aus (59.), dann ließ Ismail einen Foulelfmeter kurz vor Schluss ungenutzt und zu allem Übel stellte Pöschl in der Nachspielzeit die Partie sogar noch komplett auf den Kopf.

Mit einem blauen Auge ist derweil Wacker Burghausen davongekommen, das einen 0:1-Rückstand in Heimstetten, dank der Treffer von Bachschmid und Reiter noch in ein 2:1 ummünzen konnte. Gleiches Kunststück ist zeitgleich dem TSV Aubstadt in Buchbach gelungen. Lag die Mannschaft von Viktor Kleinherz zur Pause noch mit 1:2 zurück, drehten seine Mannen den Rückstand nach dem Seitenwechsel noch zu einem 4:2.

Wegweisende Duelle am Samstag

Die restlichen vier Matches des Spieltags finden schließlich am Samstag statt. Die DJK Vilzing hofft sich gegen den FC Pipinsried, der allerdings in bestechender Form ist und sich nach schlechtem Start auf Rang fünf hochgearbeitet hat, vom 1:8-Debakel in Nürnberg zu rehabilitieren. Trainer Josef Eibl hat zwar Rückschläge einkalkuliert, eine solch herbe Abfuhr hat aber auch in ihm mächtig rumort. Dabei gibt es für Eibl Gründe, warum es auch mal hakt: "Ich muss feststellen, dass alle bisherigen Spiele von uns auf Kante genäht waren und wir in dem einen oder anderen Spiel auch das notwendige Spielglück hatten. Die Belastung für unseren kleinen Kader, teilweise hatten die Spieler in mancher Partie Krämpfe, war in den letzten vielen englischen Wochen mit Liga und Pokal sehr groß. Aufgrund zahlreicher Verletzungen, mit Nico Dantscher (Achillessehne) und Ben Kouame (Kreuzband) haben wir zwei Langzeitverletzte, mussten fast immer die gleichen spielen, konnte ich kaum wechseln, wie es andere Mannschaften können."

Wegweisend wird der Samstagnachmittag unter anderem für die beiden Münchner Teams. Der FC Bayern II muss nach einem verkorksten August mit nur einem Sieg aus sechs Spielen endlich wieder gewinnen, will die Elf von Martin Demichelis das Ziel Aufstieg nicht schon nach zehn Runden endgültig begraben. Gegner ist Schlusslicht Augsburg II - ein Sieg ist also Pflicht.

Ähnlich erging es dem Stadtrivalen Türkgücü. Auch der Ex-Drittligist verbuchte nur einen Dreier im August - Platz 16 ist das aktuelle Resultat daraus. Die Münchner gastieren beim VfB Eichstätt, der einen Rang dahinter auf Platz 17 angesiedelt ist. Dem Verlierer drohen unschöne Zeiten. Eichstätts Kaderplaner Marco Schiebel ist bemüht, die Situation nicht zu dramatisieren: "Natürlich können wir nicht zufrieden sein, aber wir müssen positiv bleiben." Gleichzeitig mahnt er: "Für viele Zuschauer ist die Regionalliga mittlerweile zur Selbstverständlichkeit geworden. Für uns ist sie aber nach wie vor etwas Besonderes, und wir werden alles geben, die Klasse erneut zu halten." Trainer Markus Mattes sieht vor allem beim Blick auf den kommenden Gegner, warum es für sein Team um nicht viel mehr als den Klassenerhalt gehen kann. Mattes fragt rhetorisch: "Warum geht Caiuby zu Türkgücü München und nicht zu uns?" Die Antwort liege auf der Hand: Letztendlich bräuchte man bessere finanzielle Möglichkeiten, um mit den anderen mithalten zu können. Dann hätte Schiebel auch ganz andere Optionen bei der Kaderplanung.

Zu guter Letzt hat die SpVgg Ansbach den TSV Rain/Lech zu Gast. Beide schafften es in den vergangenen Wochen, ihren Negativtrend zu stoppen. Ansbach ist mittlerweile seit vier Spielen (zwei Siege) ungeschlagen, Rain/Lech seit drei (zwei Siege). Allen voran die Hasselmeier-Elf kann sich mit einem Sieg ins Mittelfeld absetzen. Generell sieht man sich in der mittelfränkischen Residenzstadt auf einem guten Weg. Kapitän Tobias Dietrich: "Ich bin sehr zufrieden mit der Punktausbeute. Vom Spielerischen und von den Leistungen her fand ich uns von Anfang an sehr gut, wir sind schnell gut reingekommen in die neue Liga."