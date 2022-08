Effiziente Cottbuser schlagen löchrigen ZFC - BAK gewinnt Top-Spiel

Am Samstag stand in der Regionalliga Nordost nur eine Partie an. Energie Cottbus feierte gegen den ZFC Meuselwitz einen verdienten Erfolg. Freitags fing das erfolgreiche Gastspiel Jenas beim BFC Dynamo mit Verspätung an. Wegen Ausschreitungen beider Fanlager begann Halbzeit zwei ebenfalls später. Indes lieferten sich TeBe Berlin und Hertha BSC ein packendes Derby, der Berliner AK gewann das Topspiel in Erfurt.

Mit nur einer Begegnung verlief der Samstag ruhig. Der FC Energie Cottbus, der vor der Partie mit nur vier Punkten noch Luft nach oben hatte, spulte auch gegen den ZFC Meuselwitz nicht seine besten 90 Minuten herunter, präsentierte sich vor allem in Halbzeit zwei gegen ein löchrige Gästeabwehr hocheffizient. Gegen offensiv über weite Strecken harmlose Gäste hatte der FCE die Spielkontrolle, wobei auch die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz zunächst selten Torgefahr ausstrahlte. Nicht verwunderlich, dass das 1:0 durch Oesterhelweg, der die Kugel aus über 20 Metern in den Knick hämmerte, nach einer Einzelaktion fiel (28.). Nach der Pause wurde die Partie etwas besser. Beide Teams hatten nun die ein oder andere Chance. Treffen sollte allerdings nur die Heimelf. Heike nahm wiederum aus der Distanz Maß (67.), Hottmann köpfte nach Hasse-Flanke am langen Pfosten zum 3:0 ein (69.). Für den Endstand sorgte in der Nachspielzeit Abu-Alfa, der ebenfalls eine Flanke verwertete.

BAK gewinnt Spitzenspiel

Am Freitag stand besonders das Topspiel zwischen Aufsteiger Rot-Weiß Erfurt und Ligaprimus Berliner AK im Fokus. Der Spitzenreiter aus der Hauptstadt erwischte einen gelungenen Start. Susseks Freistoß schätzte RWE-Keeper Flückiger total falsch ein, der Ball landete im Torwarteck (11.). Hatte Erfurt vorher mehr vom Spiel, sorgte dieser Treffer für Oberwasser beim BAK, der nun die Initiative ergriff. Bis zur Pause verflachte die Partie aber immer mehr.

Richtig heiß wurde es in der 58. Minute: Erfurts Seidemann war nach tollem Steilpass schon am Gästetorart Zwick vorbei, schob in Richtung leeres Tor, ehe Schulz mit heldenhaftem Einsatz den Ball mit einer Grätsche von der Linie kratzte. Erfurts Schlussoffensive verpuffte, da zum einen die Kreativität fehlte und die Berliner auch bravourös verteidigten. Nach dem eingetüteten Sieg ist der BAK nach vier Spielen noch immer ohne Gegentor und bleibt unabhängig von den weiteren Ergebnissen des Wochenendes Spitzenreiter.

Aksakal trifft dreimal und hadert

Hertha BSC II reiste indes wenige Kilometer gen Süden ins Mommsenstadion, um sich im Berliner Stadtduell mit Tennis Borussia zu messen. In einer ansehnlichen ersten Hälfte ließen beide Teams noch ihre Möglichkeiten ungenutzt, ehe Tekin in der 50. Minute per direktem Freistoß die Heimelf in Führung schoss. Vier Zeigerumdrehungen später erhöhte Tekin mit einem verwandelten Foulelfmeter auf 2:0. Aksakal brachte in Minute 65 nach einer präzisen Flanke von Fuchs mit dem Anschlusstreffer wieder Spannung ins Stadtduell.

Dann ertönte erneut ein Elfmeterpfiff, diesmal kamen die Hertha-Bubis in den Genuss dieser Großchance, und Aksakal markierte vom Punkt seinen zweiten Treffer des Tages (72.). Die Hertha-U-23 hätte vier Minuten später per Strafstoß sogar in Führung gehen können, allerdings setzte Aksakal die Kugel bei diesem Versuch neben das TeBe-Gehäuse. Das rächte sich, Uzoma brachte die "Veilchen" in der 86. Minute wieder in Führung. Damit nicht genug der für neutrale Beobachter herzerfrischenden Fußballunterhaltung: Aksakal machte in der Nachspielzeit seinen Elfer-Fehlschuss wieder gut, indem er einen Fallrückzieher zum 3:3-Endstand ins Tor setzte.

Lange Halbzeit wegen Randale

Des Weiteren hielt der Freitagabend die Partie eines weiteren Titelanwärter parat. Carl Zeiss Jena war zu Gast beim BFC Dynamo, der noch hinter den eigenen Erwartungen hinterherhinkt. Das blieb gegen die Thüringer auch so. In der 24. Minute köpfte Lange eine Ecke zur hochverdienten FCC-Führung ein. Davon angestachelt wurden die Berliner nun stärker, schwächten sich kurz vor der Pause aber selbst, als Brandt von hinten in Verkamp hinein rauschte und dafür Rot bekam. Trotzdem hätte Beck in der 45. Minute per Kopf fast ausgeglichen, doch er verfehlte knapp.

Hatte die Begegnung sowieso schon eine Viertelstunde später angefangen, weil Jena Probleme bei der Anreise hatte, sorgten beide Fanlager vor Beginn des zweiten Durchgangs für weitere Verzögerungen. Erst kletterten einzelne Anhänger über die Zäune, wurden aber von der Polizei schnell zurückgedrängt, dann schickte der Schiedsrichter beide Mannschaften in die Kabine, weil im Berliner Block einiges an Feuerwerk abgebrannt wurde. Mit reichlich Verspätung konnte der zweite Spielabschnitt dann doch beginnen.

Den eröffnete Dahlke mit dem 2:0. Eine Verkamp-Flanke wuchtete er aus fünf Metern per Kopf über die Linie. Die Gäste agierten souverän, eine der wenigen heimischen Chancen ließ Suljic in der 77. Minute liegen, als er aus kurzer Entfernung den Ball nicht richtig traf und so den möglichen Anschluss liegen ließ. Auf der Gegenseite traf Itoi drei Minuten vor Schluss noch die Latte, aber Jena konnte das verschmerzen, wenig später waren die drei Punkte unter Dach und Fach. Der BFC - immerhin Meister der Vorsaison - dürfte mit jetzt drei Zählern aus vier Spielen nicht wirklich zufrieden sein.

Viktoria und Greifswald noch nicht angekommen

Alles andere als optimal verliefen bisher die ersten drei Spieltage für Aufsteiger Greifswalder FC, Absteiger Viktoria Berlin und Chemie Leipzig. Das Trio ist aktuell noch in der unteren Region der Tabelle zu finden. Während auf die Neulinge am Sonntag - der GFC empfängt zu Hause Lok Leipzig, Viktoria den ebenfalls noch ungeschlagenen SV Babelsberg 03 - erneut keine leichten Aufgaben warten, haben die Chemiker mit dem SV Lichtenberg vor heimischer Kulisse eine vermeintlich lösbare vor der Brust.

CFC noch ohne Gegentor

Abgerundet wird der Spieltag von Germania Halberstadt und dem Chemnitzer FC. Aufgrund von polizeilichen Vorgaben wird die Partie erst am Montag im Friedensstadion angepfiffen. Wie bereits in den vergangenen drei Spielen wird Andreas Petersen krankheitsbedingt erneut nicht auf der Halberstädter Bank Platz nehmen. Wann der 62-Jährige seine Tätigkeit wiederaufnehmen kann, ist völlig offen. "Wir stehen im ständigen Kontakt, seine Gesundheit hat oberste Priorität", so Germania-Präsident Erik Hartmann. Dieser stärkt Vertreter Manuel Rost (33) trotz der drei Auftaktniederlagen den Rücken: "Diese schwierige Situation können wir ihm nicht ankreiden. Es steht außer Frage, dass er weiter unser Vertrauen hat."

Der CFC gewann dagegen vergangene Woche nach taktischem Kniff - Trainer Christian Tiffert stellte von Dreier- auf Viererkette gegen den BFC Dynamo um - das Topspiel mit 1:0. "Unser Gegner spielt dasselbe System wie wir. Ich wollte kein Gehacke erleben. Darauf läuft es meistens hinaus. Das sind meine Erfahrungen", begründet der Ex-Profi die taktische Änderung und fügt an: "Die Umstellung kann auch schiefgehen. Dann wird ganz anders über dieses Spiel gesprochen."