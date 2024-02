Effenberg im Interview: "Bayern ist am Ende einer großartigen Zeit"

Als Kapitän führte Stefan Effenberg den FC Bayern 2001 zum Triumph in der Champions League. Zur aktuellen Europapokal-Saison bezieht der Sport-1-Experte dezidiert Stellung und traf sich noch vor dem verlorenen FCB-Spitzenspiel gegen Leverkusen mit dem kicker am Münchner Flughafen.

Erleben wir am Saisonende einen deutschen Europapokalsieger, Herr Effenberg?

Bayer Leverkusen hat sehr gute Chancen, die größten aus der Bundesliga. Man weiß natürlich nicht, auf welchen Wettbewerb sie ihre Prioritäten legen, wenn sie zeitgleich die Chance auf die Meisterschaft haben. Bayern München muss man immer auf dem Schirm haben, aber für den großen Wurf sind ihre Nöte mittlerweile zu groß. Mit diesen Personalsorgen reicht es nicht, wenn später im Wettbewerb die großen Kaliber kommen.

Leverkusen spielt bekanntlich in der Europa League. Wer ist Ihr Favorit in der Champions League?

Real Madrid, aber ich habe auch Inter Mailand auf dem Schirm. Die sind hungrig, haben eine richtig gute Mannschaft und wollen den Finaleinzug vom vergangenen Jahr bestätigen. Dazu Manchester City. Dann kommt schon der FC Bayern.

Was zeichnet Real Madrid aus?

Die Mischung aus erfahrenen Stars und hochtalentierten, hungrigen Topspielern. Dazu mit Carlo Ancelotti ein Trainer, der sich in Madrid einfach wohlfühlt und sich mit der Aufgabe identifiziert. Vielleicht hat es Real sogar gutgetan, dass sich Karim Benzema verabschiedet hat und sich Vinicius Junior und Co. dadurch befreit in den Vordergrund spielen können. Real hat nach wie vor diesen Hunger. Sie sind einfach Real Madrid, das ist schon ein Mythos.

Welche Zutaten braucht es, um den Henkelpott gewinnen zu können?

Grundsätzlich muss man eine funktionierende Mannschaft mit einer sehr guten Achse haben, dazu Erfahrung im Team und topfitte Führungsspieler, die diese Situationen kennen und spielen können. Dann noch Glück, dass man von Verletzungen verschont bleibt. Ab März sollte eine Mannschaft bei hundert Prozent sein.

Warum ist Wettbewerbserfahrung so wichtig?

Es gibt in K.-o.-Spielen Momente, in denen man reagieren und etwas verändern muss. Nehmen Sie Real mit Luka Modric oder Toni Kroos, die ein Spiel lesen können und wissen, wie gehandelt werden muss. Mit einem Durchschnittsalter von 23 Jahren gewinnst du nicht die Champions League. Da heißt es höchstens: Achtelfinale, Applaus, raus.

Ist Titelverteidiger Manchester City noch so stark wie in der vergangenen Saison?

Das hängt von der Personalie Haaland ab. Wenn er gesund ist und seinen Rhythmus hat, sind sie natürlich wieder ein Favorit auf den Titel.

Wer wird dem Wettbewerb im Frühjahr seinen Stempel aufdrücken?

Bellingham fällt mir natürlich ein, aber ich glaube, dass es nicht mehr so auf Superstars ankommt wie zu Messis oder Ronaldos Zeiten. Das stärkste Kollektiv mit einer hohen Qualität wird es schaffen. Deshalb sehe ich Inter Mailand weit vorne.

Wenn sie keine Müllers, Schweinsteigers, Riberys mehr finden, die den FC Bayern leben und gelebt haben, dann wird es einfach schwierig. Stefan Effenberg

Sind die Bayern für ein weites Vordringen im Wettbewerb auf Losglück angewiesen?

So weit würde ich nicht gehen. Nicht erklärbar ist ein Aus wie gegen Villarreal vor zwei Jahren. Bayern befindet sich nach wie vor im Umbruch. Lewandowski ist schon weg, Müller nicht mehr Stammspieler, Neuer hat noch ein, zwei Jahre. In zwei oder drei Jahren werden wir ganz anders über den FC Bayern reden. Sie strahlen nicht mehr wie 2020 beim Sixtuple, haben nicht mehr dieses Top-Niveau. Für mich ist der FC Bayern am Ende einer großartigen Zeit, er ist am Scheideweg, wo die Reise in Zukunft hingeht. Wenn sie keine Müllers, Schweinsteigers, Riberys mehr finden, die den FC Bayern leben und gelebt haben, dann wird es einfach schwierig. Deshalb hoffe ich, dass Kimmich bleibt, gefühlt dann als die letzte Identifikationsfigur.

Hat Thomas Tuchel das Team weiterentwickelt?

Er kam in einer schwierigen Phase, danach folgte direkt der Umbruch in der Führungsetage. In die neue Saison ging man mit einem dünnen Kader plus großen Verletzungssorgen. Dann ist es logischerweise schwer, eine Mannschaft weiterzuentwickeln.

Ist Tuchel der richtige Bayern-Trainer?

Ja, denn ich sehe keinen anderen. Unter den Umständen gibt er auf jeden Fall sein Bestes.

Seit den drei Jahren von Pep Guardiola 2013 bis 2016 fehlt die Kontinuität auf der Trainerbank.

Die Frage lautet: Geht das in der heutigen Zeit noch? Bayern hatte eine große Fluktuation, das spricht nicht für sie. Andererseits findest du praktisch keine Trainer mehr wie Klopp in Liverpool oder Guardiola bei ManCity, die über acht, neun Jahre eine Ära prägen. Dafür ist der Erfolgsdruck so groß.

Ist Lazio Rom eine Pflichtaufgabe für die Bayern?

Bayern muss weiterkommen, egal wie. Es wird schwierig - Lazio kann schon mehr als mancher Bundesligist, der sich gegen die Bayern hinten einigelt. Auch Dortmund muss gegen Eindhoven weiterkommen.

Die PSV ist in den Niederlanden ungeschlagen.

Trotzdem. Als Spitzenteam der Bundesliga muss der BVB den Anspruch haben, ins Viertelfinale einzuziehen.

Reicht es für mehr?

Ich sehe sie aktuell nicht im Finale oder Halbfinale.

Ich schließe mich keiner Diskussion über Terzic an, würde eher den Kader durchleuchten und mich fragen, ob das für den Kampf um die Meisterschaft reicht. Stefan Effenberg über den BVB

Ist Edin Terzic noch der richtige Trainer?

Ja. Er hat das Team in einer schwierigen Phase übernommen und wurde Pokalsieger. Hätte er letzte Saison das große Ding mit der Meisterschaft gerissen, hätten sie ihm neben Kloppo ein Denkmal gesetzt.

Hat er aber nicht.

Ich schließe mich trotzdem keiner Diskussion über Terzic an, würde eher den Kader durchleuchten und mich fragen, ob das für den Kampf um die Meisterschaft reicht.

Hat Leipzig eine Chance auf eine Sensation gegen Real?

Wenn sie ihre Spielweise ein Stück weit anpassen und immer wieder mit ihren schnellen Spielern Spitzen setzen können, bin ich davon überzeugt, dass sie nicht komplett chancenlos sind.

In der kommenden Saison wird die Königsklasse ein neues Format bekommen. Wie stehen Sie zur Reform?

Ich bin überhaupt kein Freund davon. Der jetzige Modus ist perfekt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die Fans daran gewöhnen werden.

Die Frage nach dem Favoriten der Europa League haben Sie mit Bayer eingangs beantwortet.

Sie waren letzte Saison gegen AS Rom im Halbfinale knapp dran und werden das als Motivation nehmen. Vielleicht erinnern sie sich auch an Eintracht Frankfurt und wie schön deren Triumph war. Bayer kann etwas Großes schaffen, das traue ich ihnen zu.

Ist die Mehrfachbelastung bis zum Ende stemmbar?

Der Kader ist breit genug. Mit Borja Iglesias haben sie einen guten Back-up für Patrik Schick gefunden, von dem ich sehr viel halte. Sie sind sehr gut aufgestellt, verfügen im Kader auch über genügend internationale Erfahrung.

Es ist eine Kombination aus Management- und Trainerleistung. Simon Rolfes hat sehr gute Arbeit geleistet. Stefan Effenberg über Bayer Leverkusen

Ist die Erfolgsgeschichte das Werk von Xabi Alonso?

Mit Xhaka, Grimaldo, Boniface oder Hofmann haben sie den Kader exzellent verstärkt. Es ist eine Kombination aus Management- und Trainerleistung. Simon Rolfes hat sehr gute Arbeit geleistet. Die beste Entwicklung hat für mich Jonathan Tah genommen, er wäre bei mir in der Nationalelf in der Innenverteidigung gesetzt. Sie haben eine perfekte Mischung, zumindest für einen nationalen Titel.

Effenberg ist sich sicher: Jürgen Klopps Abschiedsankündigung wird Liverpool einen Schub geben. IMAGO/PA Images

Gilt es, den FC Liverpool in der Europa League zu schlagen?

Ich glaube zu hundert Prozent, dass Jürgen Klopps Abschiedsankündigung einen Schub gibt, finde seinen Schritt nachvollziehbar und richtig. Sie werden zusammenhalten, Vollgas für Kloppo geben, noch mal die Meisterschaft holen wollen und obendrein einen internationalen Titel. Ich wünsche mir ein Endspiel zwischen Leverkusen und Liverpool.

Klopp bekommt in Anfield anschließend sein Denkmal.

Das glaube ich schon. Er hat nach 30 Jahren die Meisterschaft gebracht, die Champions League gewonnen. Das war eine außergewöhnliche Zeit. Er ist ein gutes Beispiel, auch mal eine schlechte Phase mit einem Trainer zu überstehen.

Das tut auch Freiburg mit Christian Streich. Ist Gegner Lens das Ende der internationalen Reise?

Ich drücke Freiburg die Daumen, sehe Lens nicht als hohen Favoriten. Ein Aus würde beim SC intern natürlich anders bewertet als etwa in Dortmund.

Das ist ein herausragender Wettbewerb. Wenn es für ganz oben, die Champions League, nicht reicht, dann spiele diesen Wettbwerb und hol das Ding! Stefan Effenberg über die Europa League

Hat der Wettbewerb durch den Titel Eintracht Frankfurts 2022 einen besseren Stellenwert in Deutschland bekommen?

Ja, diese Bilder bleiben im Kopf, die Auswärtsfahrten und Siege wie in Barcelona. Das ist ein herausragender Wettbewerb. Wenn es für ganz oben, die Champions League, nicht reicht, dann spiele diesen Wettbwerb und hol das Ding! Das sind große Fußballmomente, dafür spielt man doch.

Holt die Eintracht nun die Conference League?

Der Anreiz wird da sein, sie nehmen den Wettbwerb hundertprozentig ernst. Sie sollten gegen St. Gillois weiterkommen, sind heiß auf den Titel.

Braucht es diesen Wettbewerb?

Anscheinend, wenn es ums Geld geht. Bin ich ein Freund davon? Nein! Schaue ich es mir an? Vielleicht ab dem Halbfinale. Sonst nicht, da bin ich ehrlich.

Dieses Interview erschien erstmals im kicker-Sonderheft "Die K.-o.-Runde 2024", das es bereits im Handel zu erwerben gibt.