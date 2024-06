eEURO 2024: DFB-Vertreter Gültekin startet gegen Türken 'iMertAL'

Die eEURO 2024 der UEFA steht vor der Tür, detaillierte Ankündigungen des Veranstalters blieben bislang allerdings aus. Wir zeigen auf, was zur virtuellen EM in EA SPORTS FC 24 bereits bekannt ist.

Nur wenige offizielle Informationshappen hat die UEFA seit der ursprünglichen Ankündigung zur eEURO im November 2023 selbst veröffentlicht. Sogar das Teilnehmerfeld musste man sich nach der Qualifikation aus externen Quellen zusammenstückeln - eine zentrale Übersicht des europäischen Kontinental-Verbands gab es lange nicht. Selbst Ende Juni ist noch nicht alles Wissenswerte zur EM in FC 24 offiziell bekannt. Dabei findet das Event schon am 7. Juli statt.

Ausgetragen wird die eEURO 2024 in Berlin, das bestätigt der DFB als Gastgeber. Das deutsche eNationalteam musste entsprechend auch keine Qualifikation überstehen. Vertreten wird es durch Umut Gültekin von RBLZ Gaming, dem FIFA-Einzelweltmeister von 2022. Der Leipziger bekommt es im anfänglichen Viertelfinale - insgesamt sind nur acht Spieler dabei - mit dem Türken Mert Altintop von Trabzonspor zu tun, der im April die eSüper Lig gewann.

Kann Gültekin seine Einzelsaison herumreißen?

Anders als sein deutscher Kontrahent musste sich 'iMertAL' in einer Vorausscheidung durchsetzen, um ein Ticket für Berlin zu ergattern. Dasselbe gilt für die restlichen sechs eEURO-Starter - darunter auch Gültekins RBLZ-Teamkollege Anders Vejrgang. Der Däne trifft im Viertelfinale auf den Ukrainer Andrey Shakalov, der bei der eSport-Organisation CIG Gaming unter Vertrag ist. Die Rollen sind klar verteilt: Vejrgang ist Favorit, Shakalov Außenseiter.

Ganz so eindeutig ist die Lage zwischen Gültekin und Altintop nicht. Der türkische eNationalspieler ließ in seiner Qualifikationsgruppe immerhin den niederländischen Top-Spieler Levi de Weerd hinter sich - ebenjener hatte Gültekin in den Finals der FC Pro Open geschlagen. Der RBLZ-Profi hat in dieser Saison zwar schon den DFB-ePokal gewonnen, konnte in den Einzelwettbewerben für seine Verhältnisse bislang aber noch nicht restlos überzeugen.

Vejrgangs WM-Bezwinger vertritt Squadra Azzurra

Härtester eEURO-Konkurrent der Leipziger ist auf dem Papier der Italiener Francesco Tagliafierro, der in Berlin zunächst gegen den Norweger Andreas Aarstad ran muss. 'Obrun2002' - so der Gamertag des Squadra-Azzurra-Spielers - hatte Vejrgang beim FIFAe World Cup 2023 im Viertelfinale ausgeschaltet. RBLZ- und DFB-Coach Daniel Fehr meinte damals, Tagliafierro sei "im restlichen Turnierbaum der einzige, der Anders schlagen kann". Das verbleibende eEURO-Viertelfinale machen der Spanier Adrian Cifuentes und der Israeli Yuval Blizovsky unter sich aus.

Als Preisgeld vergibt die UEFA insgesamt 100.000 US-Dollar, allein an den digitalen Europameister gehen 30.000 US-Dollar. Laut Battlefy-Unterseite zur FC-24-EM beginnt die Endrunde am 7. Juli um 15 Uhr. Der eigenen Homepage zufolge überträgt DFB eFootball das Geschehen ab 16 Uhr auf Twitch, es soll aber auch einen internationalen Stream geben. Weitere Infos und Bestätigungen zum Finalevent der eEURO werden für nächste Woche erwartet.