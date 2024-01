Edwards bricht Zelte in Essen ab

Maria Edwards ist nicht mehr Teil des Profikaders der SGS Essen. Der Bundesligist teilte am Freitag mit, dass die Engländerin, zuletzt einzige Nicht-Muttersprachlerin im Kader, in ihre Heimat nach England zurückkehren werde. In der Hinrunde wirkte die 20-Jährige sechsmal als Joker mit.