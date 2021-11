Edward Gaming aus China ist LoL-Weltmeister

League of Legends hat einen neuen Weltmeister: Edward Gaming aus China gewinnt unerwartet das Finale in Reykjavik gegen Titelverteidiger DAMWON aus Korea. Wider aller Erwartungen konnten die Außenseiter den Sieg erringen.

In einem aufregenden Finale hat sich Edward Gaming (EDG) zum neuen Weltmeister in League of Legends gekrönt. Das chinesische Team kam in der spektakulären Serie gegen den letztjährigen Weltmeister DAMWON (DWG) aus Korea von einem Rückstand zurück und holte sich den ersten Titel in der Vereinsgeschichte.

Vor dem Finale wurde DWG zum deutlichen Favoriten für den Titel erklärt. Das Team aus Südkorea hat nicht nur die vorherige Ausgabe der LoL-WM gewonnen, sie haben bis zum Finale auch ein nahezu perfektes Turnier gespielt und nur im Halbfinale gegen T1 Runden abgegeben.

Überraschung durch Außenseiter Edward Gaming

EDG dagegen standen zum ersten Mal im Finale der Worlds. Die Organisation schaffte es im vermeintlich schwächeren Turnierbaum bis zum Finale und nahm in diesem Duell daher eindeutig die Außenseiter-Rolle ein.

Edward Gaming zeigte aber sofort, warum mit dem Team zu rechnen war. Sie starteten die spannende Finalserie überraschend mit einem Sieg. Im Anschluss konnte sich DAMWON jedoch fangen und den Ausgleich mit einem deutlichen Sieg sichern.

Die restlichen Spiele waren spannend und hart umkämpft. DWG konnte auch die dritte Partie gewinnen und für einen Matchball sorgen. Dieser wurde jedoch nicht genutzt, denn EDG schaffte den Ausgleich in einer engen vierten Runde. Damit ging das WM-Finale über die volle Länge. Das gab es seit dem Jahr 2016 nicht mehr.

Das spannende letzte Duell wurde zum offenen Schlagabtausch. Beide Teams konnten sich zeitweise Vorteile verschaffen, jedoch immer nur kurz von der starken Konkurrenz absetzen. Letztendlich konnte sich EDG den Drachen sichern und diesen Vorteil bis zum Ende ausspielen. Sie gewannen das entscheidende Spiel und damit den Weltmeistertitel.

Erster WM-Titel für EDG

Mit diesem Sieg konnte die Organisation aus China nicht nur den ersten Titel bei den Worlds erringen, sie schafften es zuvor sogar zum ersten Mal über das Viertelfinale hinaus. Dementsprechend groß war die Freude:

"Als wir 2015 die Reise mit EDG begannen, hatten wir einige gute Ergebnisse. Danach gab es so viele Hindernisse, so viele Schwierigkeiten", sagte EDGs Support-Spieler Tian 'Meiko' Ye im Interview nach dem Spiel. "Aber jetzt konnten wir sie alle überwinden und diese Trophäe für uns gewinnen. Ich habe das Gefühl, dass sich unsere Anstrengungen ausgezahlt haben."

Die fünf Spieler von Edward Gaming wurden mit einem Preisgeld von circa 420.000€ belohnt. DAMWON KIA erhielten als Vizeweltmeister ein Preisgeld von circa. 280.000€.

