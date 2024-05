Eduardo Gurbindo: "Nie wieder Deutschland"

Im letzten Heimspiel der Saison verabschiedete der THW Kiel nach dem 37:28-Sieg gegen den SC DHfK Leipzig gleich sieben Spieler - unter ihnen auch Eduardo Gurbindo, der in seiner Abschiedsrede weitere Stationen in Deutschland ausschloss.

Nach der Verletzung von Steffen Weinhold erhielt Eduardo Gurbindo Anfang August kurzfristig einen Ein-Jahres-Vertrag beim THW Kiel und reiste vom rumänischen Topclub Dynamo Bukarest direkt ins Kieler Trainingslager nach Graz.

"Ich bin geholt worden, um dem Team zu helfen. Und genau das werde ich bis zum Sommer tun. Wann immer Filip und die Mannschaft mich brauchen, bin ich bereit", wird der 36-Jährige auf der THW-Vereinshomepage zitiert. Direkt zu Saisonbeginn wurde der Linkshänder selbst durch eine Verletzung gebremst und saß etwa beim Super Cup nur auf der Bank.

Nach einer Saison in Kiel wechselt der spanische Rückraumspieler nun zu Besiktas Istanbul und wurde im Rahmen des letzten Heimspiels in der Wunderino Arena verabschiedet. In seiner Abschiedsrede betont er: "Ich habe immer gesagt, dass ich nie in Deutschland spielen werde und jetzt, nach neun Monaten, kann ich bestätigen, dass ich nie wieder nach Deutschland kommen werde, niemals. Es war wirklich anstrengend", so Gurbindo. Des Weiteren bedankte er sich bei den Fans des THW und stellte klar, dass das Kieler Umfeld es ihm viel leichter gemacht habe.