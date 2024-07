Edokpolor weg, zwei Neue da: Gastspieler-Rochade in Nürnberg

Die Personaldecke in der Abwehr des 1. FC Nürnberg ist zu Beginn der Vorbereitung dünn. Nachdem sich Linksverteidiger Nosa Edokpolor nicht für eine Anstellung empfehlen konnte, sind zwei neue Verteidiger im Training zu Gast.

Neun Verteidiger zählt der Kader des 1. FC Nürnberg offiziell, doch Jannes Horn und Ahmet Gürleyen sind für Verhandlungen mit anderen Klubs freigestellt. Besonders auf der linken Außenbahn, für die lediglich Danilo Soares und der aktuell noch an einem Kreuzbandriss laborierende Tim Handwerker zur Verfügung stehen, und im Zentrum, das nominell nur Ivan Marquez und Finn Jeltsch besetzen, ist der Kader auf Kante genäht.

In der vergangenen Woche durfte sich Nosa Edokpolor zeigen, der Neu-Coach Miroslav Klose aus gemeinsamen Zeiten in Altach kennt. Der 28 Jahre alte Linksverteidiger kam in beiden Vorbereitungsspielen zum Einsatz, hat den FCN allerdings schon wieder verlassen und gehört in der neuen Woche nicht mehr zum Trainingskader.

Zwei Gastspieler mit Europa-League-Erfahrung

Stattdessen begrüßten die Mittelfranken am Montag zwei neue Spieler im Trainingsbetrieb, die sich ebenfalls in der Defensive zuhause fühlen: Ondrej Karafiat und Fotis Kitsos.

Karafiat stand bis zuletzt beim FK Mlada Boleslav unter Vertrag. Der 29 Jahre alte Innenverteidiger kann die Erfahrung aus über 200 Einsätzen in der ersten tschechischen Liga vorweisen und absolvierte für Slavia Prag und Slovan Liberec auch sieben Partien in der Europa League.

Der 21 Jahre alte Kitsos ist wie Edokpolor Linksverteidiger und steht aktuell bei Olympiakos Piräus unter Vertrag. Der aktuelle griechische U-21-Nationalspieler verbrachte die abgelaufene Saison auf Leihbasis beim Ligakonkurrenten NFC Volos - und stand ebenfalls bereits in der Europa League auf dem Platz (drei Spiele).

Dritter Test gegen 1860 München

Die beiden dürfen sich nun in den kommenden Tagen im Training zeigen. Am Samstag steht für den FCN der dritte Test der Vorbereitung an (15.30 Uhr gegen den TSV 1860 München). Am Montag reist der Nürnberger Tross dann für ein einwöchiges Trainingslager nach Österreich.