Hyman stellt Gretzkys Rekord ein - Vier Scorerpunkte für Draisaitl

Auch beinahe 36 Jahre nach seinem Abschied gibt es genügend Spiele der Edmonton Oilers mit Bezug zu Legende Wayne Gretzky: Immer dann, wenn einer seiner Rekorde eingestellt oder gebrochen wird - wie beim 7:2-Sieg der Oilers gegen die Washington Capitals.

Bevor die Capitals den ersten Schuss aufs Oilers-Tor brachten, lagen sie im Rogers Place mit 0:2 hinten. Leon Draisaitl versenkte den dritten Versuch von seiner Paradeposition aus rechts neben dem Tor im Powerplay zum 1:0, der 33. Saisontreffer des deutschen Superstars (5.).

Später sammelte der 28-Jährige noch drei Assists und beendete den Abend mit vier Scorerpunkten. Unter anderem hatte er seinen Schläger beim 2:0 im Spiel, das Kapitän Connor McDavid ebenfalls im Powerplay erzielte (7.). Die Capitals, die in der Eastern Conference noch im Rennen um einen Platz in den Playoffs sind, kamen durch Ivan Miroshnichenko (9.) und Connor McMichael im Powerplay (11.) zurück, 2:2.

Dieses Ergebnis hielt exakt 29 Sekunden, ehe Zach Hyman Edmonton wieder in Front brachte (12.). Der Right Wing traf im zehnten Heimspiel in Serie, das gelang im Oilers-Trikot zuvor nur dem großen Wayne Gretzky in der Saison 1981/82.

Vierter Hattrick für Hyman - nur Matthews hat mehr

Apropos Gretzky: Capitals Superstar Alex Ovechkin fehlen noch 54 Tore zu Gretzkys ewiger Bestmarke von 894 Toren in der Regular Season. Den Abstand hätte er in Edmonton verkürzen können, doch der 38-jährige Russe scheiterte beim Stand von 2:3 am sensationell parierenden Stuart Skinner. Später noch einmal, als die Partie längst entschieden war.

Im Mitteldrittel zogen die Oilers dank der Saisontore 45 und 46 von Hyman davon (35., 40.). Der vierte Hattrick in dieser Saison des Kanadiers, nur Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs hat mehr mit sechs. Warren Foegele (51.) und Connor Brown mit seinem ersten Tor für die Oilers (52.) sorgten endgültig für klare Verhältnisse.

Edmonton bleibt mit 83 Punkten auf Rang zwei der Pacific Division, neun Zähler hinter den Vancouver Canucks, die gegen die Colorado Avalanche eine 3:0-Führung verspielten und mit 3:4 in der Overtime verloren. Klingt für die Oilers nach deutlichem Abstand, allerdings haben sie drei Partien weniger absolviert. Umgekehrt haben sie sechs Zähler Vorsprung auf die punktgleichen Los Angeles Kings (1:3 bei den St. Louis Blues) und die Vegas Golden Knights.