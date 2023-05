Draisaitl erneut ausgebremst: Oilers in den Play-offs gescheitert

Die Edmonton Oilers sind in der zweiten Play-off-Runde an den Vegas Golden Knights hängengeblieben. Matchwinner Jonathan Marchessault stach Leon Draisaitl klar aus.

Die Play-offs sind für die Edmonton Oilers früher zu Ende als erhofft. In der Nacht auf Montag (MESZ) mussten sich Leon Draisaitl & Co. im sechsten Spiel der zweiten Runde gegen die Vegas Golden Knights zuhause mit 2:5 geschlagen geben und verpassten damit das Entscheidungsspiel. Während die Oilers eine Runde früher als in der Vorsaison scheiterten, ist Vegas bereits zum vierten Mal in der sechsjährigen Franchise-Geschichte im Stanley-Cup-Halbfinale dabei.

Nachdem die Oilers durch Hauptrunden-Topscorer Connor McDavid und Warren Foegele schon in der dritten Minute einen 0:1-Rückstand in eine 2:1-Führung umgebogen hatten, entglitt den Gastgebern im Mitteldrittel die Partie - weil Jonathan Marchessault nicht zu bremsen war. Der 32 Jahre alte Kanadier erzielte den zweiten Play-off-Hattrick seiner Karriere (25./28./39.) und zwang die Oilers zu personellen Maßnahmen.

Goalie Skinner muss erneut vom Eis

Zum zweiten Mal nacheinander und zum bereits dritten Mal in der Serie musste Goalie Stuart Skinner vom Eis, nachdem er nur 13 von 17 Schüssen hatte abwehren können. Außerdem wurden Draisaitl und McDavid im Schlussabschnitt in dieselbe Angriffsreihe beordert. Und schon drei Minuten vor dem Ende ließen die Oilers ihr Tor leer.

Doch es half nichts mehr. Einmal mehr hatten die Golden Knights die torgefährlichste Offensive der Regular Season im Griff, auch weil Adin Hill 39 Abschlüsse parierte. Vielmehr machte William Karlsson Sekunden vor Schluss mit dem 5:2-Endstand endgültig alles klar.

Draisaitl, der die Serie noch mit einem Viererpack eröffnet hatte und die Play-off-Torjägerliste mit 13 Treffern weiterhin klar anführt, blieb wie schon im fünften Aufeinandertreffen ohne Torbeteiligung und zum vierten Mal am Stück torlos. Insgesamt trafen die Oilers in den vergangenen vier Partien nur zehnmal.

Während die deutsche Nationalmannschaft nun leise hofft, dass Draisaitl doch noch zur WM nachkommen kann, spielt Vegas im Conference-Finale gegen die Dallas Stars oder die Seattle Kraken um Philipp Grubauer um den Einzug ins Stanley-Cup-Endspiel. Die Serie zwischen Dallas und Seattle ist die einzige, die in ein siebtes Spiel geht. Das findet in der Nacht auf Dienstag (MESZ) in Dallas statt.