Draisaitl leitet Wende ein: Oilers siegen auch gegen Toronto und erhöhen auf elf

Die Edmonton Oilers bleiben das heißeste Team in der NHL. Gegen Toronto gelingt nach 0:2 ein 4:2-Sieg - inklusive Draisaitl-Highlight. Die NHL am Mittwochmorgen.

Die historische Siegesserie der Edmonton Oilers nimmt allmählich ungeahnte Ausmaße an. Der 4:2-Sieg über den kanadischen Rivalen Toronto Maple Leafs war zugleich der elfte Erfolg in Reihe. Es sah anfangs mal wieder nicht gut aus für Leon Draisaitl und seine Teamkollegen. NHL-Toptorjäger Auston Matthews traf nach 27 Sekunden schon zum 1:0 - es war sein 34. Saisontreffer. Abwehrspieler Morgan Rielly erhöhte in der 31. Minute auf 2:0 für die Ahornblätter. Die Serie schien akut in Gefahr.

Doch dann trat Draisaitl auf den Plan und gab dem Spiel den entscheidenden Dreh: Der deutsche Superstar traf mit der Rückhand aus spitzem Winkel irgendwie an Martin Jones vorbei zum 1:2 und erhöhte sein Trefferkonto auf 21 (36.).

Erst im Schlussdrittel schlug das Pendel dann zu Gunsten der Oilers aus. Derek Ryan (43.), Ryan McLeod auf Zuspiel von Connor McDavid (42. Assist, 57.) und schließlich Evan Bouchard ins leere Tor (59.) machten den 4:2-Sieg perfekt.

Draisaitl: "Wir sind dran geblieben" - Skinners Wink Richtung Toronto-Fans

"Das war ein umkämpftes, gutes Spiel", sagte Draisaitl hinterher. "Sie sind stark und verteidigen gut. Aber wir sind drangeblieben - ein weiterer großartiger Sieg für uns."

Goalie Stuart Skinner unterstrich seine gute Form mit 25 Saves und steht nun bei 15 Siegen in seinen 17 vergangenen Einsätzen. "Das war wie ein Play-off-Spiel", sagte der Schlussmann und sprach von "zwei ganz wichtigen Punkten", ließ auch einen Seitenhieb in Richtung der zahlreichen Maple-Leafs-Fans auf den Rängen in Edmonton nicht missen: "Das hat viel Spaß gemacht, ich bin froh, dass wir sie und ihre Fans da draußen schlagen konnten."

Die Oilers sind inzwischen Vierter der Pacific Division und navigieren klar auf Play-off-Kurs. Toronto belegt nach vier Niederlagen in Serie den dritten Platz in der Atlantic Division.

Senators und Sharks im freien Fall - XXL-Penaltyschießen in Chicago

Die Hinterbänkler von den Ottawa Senators mit Tim Stützle kassierten unterdessen gegen die Colorado Avalanche eine bittere 4:7-Niederlage. Die Kanadier führten im Mitteldrittel schon mit 4:2, um dann komplett einzubrechen. Bezeichnend für die Form der Hauptstädter: Es war die sechste Niederlage in den jüngsten sieben Spielen für die Senators, die weiter am Ende der Eastern Conference rangieren.

Ohne den verletzten Top-Rookie Connor Bedard gewannen die Chicago Blackhawks im Kellerduell mit den San Jose Sharks mit 2:1 nach Penaltyschießen, das ausgesprochen lang dauerte, bis der Sieger ermittelt war. Je neun Schützen mussten antreten, Lukas Reichel vergab bei seinem Versuch und blieb auch sonst unauffällig. Bei den Sharks, die nur eines ihrer letzten 15 Spiele gewinnen konnten, fehlte Nico Sturm weiterhin verletzt - genauso wie der Rosenheimer Torhüter Philipp Grubauer von den Seattle Kraken beim 2:5 bei den New York Rangers.