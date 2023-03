McDavid schraubt an den Zahlen, Draisaitl punktet: Oilers schlagen Toronto

Einen wichtigen Sieg haben die Edmonton Oilers gegen den kanadischen Rivalen Toronto eingefahren. Leon Draisaitl assistierte. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Gut zu tun im Rogers Place: Maple-Leafs-Goalie Ilya Samsonov. NHLI via Getty Images

Er hat es wieder getan: Superstar Connor McDavid erzielte in der Nacht zum Donnerstag (MEZ) im fünften Spiel in Serie einen Doppelpack und führte die Edmonton Oilers zu einem wichtigen 5:2-Prestigeerfolg gegen die Toronto Maple Leafs.

Der Kanadier erzielte die beiden ersten Treffer für seine Mannschaft, beim 1:0 verwandelte er einen Abpraller von Draisaitl zur Führung, wenig später traf er auch zum 2:1. Es waren die Saisontore 51 und 52 für McDavid, Draisaitl erhöhte unterdessen sein Vorlagenkonto auf 54. Im Mitteldrittel stellten die Oilers mit zwei weiteren Toren die Weichen schließlich endgültig auf Sieg.

Die West-Kanadier haben damit drei der vergangenen fünf Partien gewonnen und ihren knappen Vorsprung auf Rang vier der Pacific Division verteidigt. In der Wildcard-Wertung belegen sie im Westen nun wieder Platz eins, zwei Wildcards werden pro Conference vergeben.

Senators holen Chychrun

Die Ottawa Senators um Tim Stützle verstärkten sich unterdessen noch einmal in der Abwehr und unterstrichen ihre Ambitionen in Sachen Play-off-Push. Jakob Chychrun wechselt von den Arizona Coyotes in die kanadische Hauptstadt. Er galt als stärkster Defensivspieler seines bisherigen Teams, das mehrere Draftrechte im Gegenzug erhält.

Aktuell belegen Stützle & Co. zwar nur Platz sechs in der Atlantic Division, sind aber auf dem Vormarsch. In der Wildcard-Wertung im Osten liegen sie nur noch fünf Punkte hinter dem zweiten Spot (Pittsburgh Penguins).