Rückkehrer Draisaitl punktet und verliert - Stützle in Topform - Sabres emotional

Leon Draisaitl kann die Heimmisere der Edmonton Oilers beim Comeback nicht beenden, Tim Stützle ist in aller Munde, und die Buffalo Sabres sind mit ihren Gedanken bei Damar Hamlin. Die NHL am Mittwochmorgen.

Die Edmonton Oilers müssen weiter um einen Play-off-Platz in der NHL bangen. In der Nacht auf Mittwoch (MEZ) verloren sie das durchaus richtungsweisende Duell in der Pacific Division mit den nun um zwei Punkte besser platzierten Seattle Kraken mit 2:5. Die Gäste erzielten dabei im zweiten Drittel vier Tore in Serie.

Leon Draisaitl feierte nach zwei verletzungsbedingt verpassten Spielen sein Comeback und leitete gleich das Führungstor durch Ryan Nugent-Hopkins ein (13.), dem Draisaitls kongenialer Partner Connor McDavid das 2:0 folgen ließ (21.). Der Kanadier festigte damit seine unangefochtene Spitzenreiterrolle in allen wichtigen Offensivkategorien: bester Scorer (73 - vor Draisaitl mit 58) und bester Torjäger (33 Tore) der Saison. Bester Vorlagengeber (40) ist er ebenfalls.

Dennoch fügten die Kraken Edmonton die bereits fünfte Heimniederlage in Serie zu. Jaden Schwartz war mit einem Treffer und zwei Vorlagen punktbester Mann auf dem Eis. Ein Comebackversuch der Oilers im Schlussdrittel scheiterte, unter anderem wurde ein Draisaitl-Tor aberkannt. "Wir haben im zweiten Drittel zehn Minuten geschlafen. Das hat uns das Genick gebrochen", haderte Edmontons Trainer Jay Woodcroft. "Das ist nicht typisch für uns."

"Aktionen, die nicht viele können": Stützle trumpft weiter auf

Weiterhin in Topform präsentiert sich Tim Stützle. Der 20 Jahre junge Angreifer steuerte zum 4:0-Sieg seiner Ottawa Senators gegen Metropolitan-Division-Schlusslicht Columbus Blue Jackets ein Tor und einen Assist bei und baute seine Punkteserie damit auf sechs Spiele aus (fünf Tore, drei Assists).

"Tim gehört zu den Typen, die Selbstvertrauen haben und Aktionen machen, die nicht viele Spieler können", schwärmte Teamkollege Claude Giroux, der selbst zwei Treffer auflegte. "Wir versuchen, den Puck zu ihm zu bringen." Auch Trainer D.J. Smith findet Stützle gerade "ziemlich gut". "Für einen Center Nummer 1" spiele er gerade "wahrscheinlich zu viel, aber er spielt weiter gut". Goalie Anton Forsberg erreichte mit 22 Paraden seinen ersten Shutout in dieser Saison und seinen zweiten in seiner NHL-Karriere.

Sabres denken an Hamlin - Hurricanes-Siegeszug beendet

Die Buffalo Sabres um JJ Peterka setzten sich auch dank eines Dreierpacks von Tage Thompson mit 5:4 in der Verlängerung bei den Washington Capitals um Doppelpacker Alex Ovechkin durch, doch das Ergebnis rückte an diesem Abend ein wenig in den Hintergrund. Die Gäste trugen beim Gang in die Arena T-Shirts mit der Aufschrift "Love for 3", der Rückennummer von Buffalo-Bills-Footballer Damar Hamlin, der einen Tag zuvor in der NFL zusammengebrochen war.

"Es fühlte sich nicht wie ein normaler Spieltag an, also haben wir darüber gesprochen", sagte Kevyn Adams, General Manager der Sabres. Die Gedanken des Teams seien bei Hamlin und dessen Familie. "Das was letzte Nacht passiert ist, macht das Spiel selbst und den Sport zweitrangig."

Derweil ist der Siegeszug der Carolina Hurricanes nach elf Spielen mit einer 3:5-Niederlage bei den New York Rangers im Madison Square Garden gerissen. Der Spitzenreiter der Metropolitan Division hatte sogar seit 17 Partien stets gepunktet.

Zu den Highlights des NHL-Abends gehörte außerdem Matthew Tkachuks Dreierpack für die Florida Panthers beim 5:3 gegen die Arizona Coyotes. Der 25-Jährige legte sogar noch einen weiteren Treffer auf. Tkachuks Vater Keith hatte einst für die damals noch in Phoenix beheimateten Coyotes geglänzt.