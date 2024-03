Draisaitl mit drei Assists gegen Crosbys Penguins

Das war deutlich: Mit 6:1 fegten die Edmonton Oilers in der Nacht zum Montag die Pittsburgh Penguins von der heimischen Eisfläche. Zach Hyman traf doppelt, auch Leon Draisaitl überzeugte.

Über viele Jahre war es das elektrisierende Duell der Superstars ihrer Generation. Hier Oilers-Kapitän Connor McDavid, mit 27 Jahren vielleicht im besten, produktivsten Alter seiner Karriere. Dort Sidney Crosby bei Pittsburgh, zweimaliger Olympiasieger und dreimaliger Stanley-Cup-Champion, mittlerweile 36 Jahre alt. In den vergangenen Duellen dominierten die Oilers, nicht anders kam es am Sonntag, als sie ihren fünften Sieg in Serie gegen Pittsburgh feierten. Mit 6:1 sogar einen sehr deutlichen.

Zach Hyman sorgte mit einem 41. Saisontor für die Führung (15.), als er den Rebound nach einem Schuss von Leon Draisaitl ins Tor bugsierte. Im Mitteldrittel zogen die Oilers dann uneinholbar davon. Corey Perry (23.), erneut Hyman auf erneute Vorlage von Draisaitl (26.), Ryan McLeod (39.) und Verteidiger Cody Ceci (40.) sorgten für klare Verhältnisse. Die Penguins, die sich in der Eastern Conference immer weiter von den Playoff-Plätzen entfernen, hatten in der Nacht zuvor mit 3:4 in Calgary verloren und kamen dort wegen eines vereisten Flugzeugs bis tief in die Nacht nicht weg. Im Schlussdrittel kassierten sie das halbe Dutzend. Wieder schoss Draisaitl, dieses Mal staubte McDavid ab (47.). Evgeni Malkin zerstörte mit dem Ehrentor zum 1:6 die Hoffnung von Oilers-Back-up Calvin Pickard auf einen Shutout (53.).

Mit nun 76 Zählern aus 59 Partien festigte Edmonton den zweiten Platz in der Pacific Division. Man darf gespannt sein, welche Trades sie bis zur Deadline an diesem Freitag trotz wenig Spielraum beim Salary Cap machen werden. General Manager Ken Holland kündigte bereits an, das Team verstärken zu wollen. Auf dem Einkaufszettel stehen zwei Stürmer und ein Verteidiger.

Peterka und Sturm treffen und verlieren

Diese Sorgen müssen sich die Buffalo Sabres mit J. J. Peterka nicht machen. Zwar spielt der Deutsche eine sehr gute Saison, er traf zur 1:0-Führung gegen die Winnipeg Jets, sein 20. Saisontor. Letztlich hatten die Sabres beim 2:5 jedoch ebenso wenig eine Chance wie sie es beim Kampf um die Playoff-Plätze haben. Auch Nico Sturm erzielte gegen die Minnesota Wild ein Tor, auch bei ihm und den San José Sharks reichte es trotzdem nicht für einen Sieg. Die Haie unterlagen mit 3:4.