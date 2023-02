Draisaitl: 700. Scorerpunkt bei Oilers-Sieg

Beim hart erkämpften 4:2 der Edmonton Oilers gegen die Philadelphia Flyers beendete das Team von Leon Draisaitl eine vier Spiele andauernde Niederlagenserie. Das Besondere: Das 2:2 im Schlussdrittel war eine Co-Produktion der Superstars mit doppeltem Meilenstein.

Es war eine zähe Angelegenheit im Rogers Place in Edmonton. Dreimal in Folge hatten die Oilers zuletzt eine Partie in der Overtime verloren, immer nur einen Punkt gesammelt. Dazu am Anfang der Niederlagenserie ein 2:6 bei den Montreal Canadiens. Die Verunsicherung war spürbar. Auch gegen einen Gegner wie die Flyers, die es nicht in die Play-offs schaffen werden und die erst am Abend zuvor spielen mussten, beim 4:3-Sieg in Calgary.

Nach zwei Dritteln sah es nach einer erneuten Enttäuschung aus: 2:1 führten die Flyers bei den Oilers, denen bis zu diesem Zeitpunkt ganze zehn Torschüsse geglückt waren und die wegen ihrer schwächelnden Defensive wieder einmal zu einfache Gegentore kassierten. Immerhin: Tyson Barrie gelang im Powerplay drei Sekunden vor Ende des ersten Drittels das 1:1, Draisaitls Vorlage per gewonnenem Bully war dessen 699 Scorerpunkt in seiner NHL-Karriere - im 614. Spiel.

McDavid erreicht als fünftschnellster Spieler 800 Scorerpunkte

Das Schlussdrittel entschädigte die Fans für die zuvor zähe Angelegenheit. Nach 6:49 Minuten traf Draisaitl mit seinem 34. Saisontor im Powerplay zum 2:2, wie so oft aus halbrechter Position, seinem "Wohnzimmer". Ein Assist bei diesem Tor ging an Draisaitls Superstar-Kollegen Connor McDavid, wodurch beide ein Jubiläum feierten: Es war Draisaitls 700. Scorerpunkt und McDavids 800. McDavid erreichte diese beeindruckende Marke in seinem 545. Spiel und damit als fünftschnellster Spieler der NHL-Geschichte. Nur Wayne Gretzky im 352. Spiel, Mario Lemieux (410), Mike Bossy (525) und Peter Stastny (531) brauchten noch weniger Zeit.

Das geniale Duo McDavid/Draisaitl hielt sich nicht mit Feierlichkeiten auf, in der 53. Minute traf der Kanadier zur 3:2-Führung, dieses Mal auf Vorarbeit des Deutschen. Als die Flyers ihren Torwart Carter Hart zugunsten eines sechsten Feldspielers herausgenommen hatten, legte McDavid noch seinen 44. Saisontreffer zum 4:2-Endstand nach. Die Oilers bleiben mit diesem Sieg auf Kurs Richtung Play-offs. Sie sind Vierter in der engen Pacific Division, nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Vegas.