Beide zwei Tore, aber: Draisaitl schlägt Stützle

Welch ein Spektakel im Duell zweier deutscher Superstars in der NHL: Leon Draisaitl und Tim Stützle trafen beim 6:3-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Ottawa Senators jeweils doppelt und ragten als beste Spieler ihres Teams heraus.

Am Ende einer jeden Partie in der NHL werden die "Three Stars" gekürt, die drei besten Spieler der abgelaufenen 60 Minuten. Im Rogers Place zu Edmonton dominierte in der Nacht zum Mittwoch dabei Schwarz-Rot-Gold, denn Leon Draisaitl erhielt diese Auszeichnung vor Tim Stützle auf Platz zwei.

Doch der Reihe nach: Die Senators gehören seit Jahren zu den Lieblingsgegnern der Oilers, weil sie mit ihrer offensiven Spielweise Platz anbieten, den die Superstars um Connor McDavid und Draisaitl gerne nutzen. So auch dieses Mal: Die frühe Oilers-Führung durch Derek Ryan (3.) egalisierte Brady Tkachuk (7.), ehe Draisaitl nach einem sehenswerten Doppelpass mit Warren Foegele erstmals traf (13.). Stützle wollte sich nicht lumpen lassen, glich noch im ersten Drittel in Unterzahl aus (19.).

Die Entscheidung fiel im Mitteldrittel, als Ryan Nugent-Hopkins (26.), erneut Draisaitl mit einer Direktabnahme (37.) und Nick Bjugstad 0,4 Sekunden vor der Schlusssirene auf 5:2 erhöhten. Stützle verkürzte zwar noch einmal (46.), doch McDavid mit seinem 56. Saisontor ins leere Gehäuse setzte den Schlusspunkt (58.).

100 Scorerpunkte: Leon Draisaitl. Getty Images

Draisaitl knackt die 100, Stützle spielt beste Saison seiner Karriere

Draisaitl steht nun bei 44 Saisontoren und peilt zum dritten Mal in seiner Karriere die 50 an, 14 Partien bleiben ihm dafür. Sollte ihm dies gelingen, wäre er erst der 14. Spieler der NHL-Geschichte, der dreimal mindestens je 50 Tore und Assists in einer Spielzeit hinzaubert. Mit seinem zweiten Tor in dieser Nacht erreichte Draisaitl zudem die 100 Scorerpunkte in dieser Saison, als zweiter Spieler nach Teamkollege McDavid, der bei 129 (!) steht. Diese Hundertermarke knackte der Deutsche nun bereits zum vierten Mal in seiner Laufbahn, nur 26 Spielern in der über hundertjährigen Geschichte der NHL gelang dies mindestens ebenso oft. Und Draisaitl ist erst 27 Jahre alt. Er und seine Oilers befinden sich in der Western Conference auf Play-off-Kurs, Heimrecht hätten sie nach derzeitigem Stand allerdings nicht.

Das sind Sorgen, die Stützle gerne hätte. Nach der dritten Niederlage in Folge sinken die Chancen auf eine Teilnahme an den Play-offs rapide. Mit 70 Zählern rangieren die Senators auf Platz 12 der Eastern Conference, und es bedürfte einer imposanten Siegesserie in den letzten 15 Partien, um genügend Konkurrenten zu überholen. Kleiner Trost für Stützle: Der 21-Jährige spielt die bislang beste Saison seiner Karriere, 34 Tore und 39 Assists ergeben derzeit 73 Scorerpunkte und Rang 20 in der Scorerwertung.