Jubilar Draisaitl stoppt Mini-Misere - Unfassbarer Saros pariert 64 Schüsse

Leon Draisaitl und Teamkollege Connor McDavid erreichen beachtliche Meilensteine, Nashvilles Torhüter schreibt Geschichte, und die Boston Bruins bleiben das Maß der Dinge. Die NHL am Freitagmorgen.

Siebenmal in Serie hatte Leon Draisaitl nicht mehr getroffen, in der Nacht zum Freitag (MEZ) stoppte er seine kleine Misere - und feierte ganz nebenbei noch ein Jubiläum. Der 27-Jährige traf beim 4:2-Erfolg seiner Edmonton Oilers gegen die New York Islanders in Überzahl nach 9:26 Minuten zur Führung und leitete später noch Zach Humans Treffer zum 4:1 ein.

Damit verzeichnete Draisaitl, der diese Woche nach zwei verletzungsbedingt verpassten Spielen aufs Eis zurückgekehrt war, seinen 400. Assist im 596. NHL-Match, was an diesem Abend aber deswegen ein wenig unterging, weil Sturmpartner Connor McDavid mit einem Vorlagen-Doppelpack seinen 500. schaffte (im 527. Spiel!). Auch Draisaitls Tor bereitete er vor.

Der beste NHL-Scorer dieser Saison - mit 75 Punkten 15 mehr als der zweitplatzierte Draisaitl - belegte damit einmal mehr, warum er zum sechsten Mal in Serie fürs All-Star Game nominiert wurde (4. Februar in Sunrise/Florida). Dank ihrer beiden Lebensversicherungen fanden die Oilers nach zuvor fünf Heimniederlagen am Stück zurück in die Spur und rückten auf den vierten Platz der Pacific Division vor.

Nur zwei NHL-Goalies parierten je mehr Schüsse in einem Spiel

Ebenfalls NHL-Geschichte wurde in Raleigh geschrieben. Die Carolina Hurricanes unterlagen den Nashville Predators mit 3:5, weil deren Goalie Juuse Saros unfassbare 64 Schüsse parierte. Allein im Schlussdrittel entschärfte der 27 Jahre alte Finne alle 27 Versuche der verzweifelten Hurricanes.

Saros brach damit nicht nur den 39 Jahre alten Franchise-Rekord, sondern setzte sich auch im Allzeit-Ranking der meisten Paraden in einem Spiel auf den dritten Platz hinter Ron Tugnutt (70, 1991) und Mario Lessard (65, 1981). Dass er während der Partie eine Einladung zum All-Star Game erhielt, passte also ganz hervorragend.

Derweil untermauerten die Boston Bruins ihren Status als bislang bestes NHL-Team dieser Spielzeit. Durch das 5:2 bei den Los Angeles Kings erreichten sie als erste Mannschaft die Marke von 30 Siegen. Entscheidend dabei: Trent Frederic, der mit einem Doppelpack im dritten Drittel binnen 34 Sekunden von 2:2 auf 4:2 stellte. Auch David Pastrnak traf doppelt für die Bruins.