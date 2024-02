Draisaitls Scorerpunkte zu wenig: Oilers verzweifeln an Gustavsson

Connor McDavid verlängerte seine Heimserie, Leon Draisaitl punktete doppelt - und doch unterlagen die Edmonton Oilers in der NHL zuhause den Minnesota Wild. J.J. Peterka durfte dagegen jubeln.

Ihre ungewöhnliche Abschlussschwäche hat die Edmonton Oilers in der Nacht auf Samstag (MEZ) Punkte in der NHL gekostet. Leon Draisaitl und seine Teamkollegen unterlagen den Minnesota Wild zuhause mit 2:4, weil Filip Gustavsson im Tor der Gäste einen Sahnetag erwischte. Der 25 Jahre alte Schwede parierte satte 41 Abschlüsse der Oilers, 23 alleine im letzten Drittel, das mit 3:1 an Minnesota ging.

Draisaitl hatte im zweiten Spielabschnitt nach Vorlage seines kongenialen Sturmpartners Connor McDavid auf 1:1 gestellt (31.) und war auch am zwischenzeitlichen 2:3 durch Zach Hyman direkt beteiligt (55.) - jeweils trafen die Hausherren im Powerplay. Für den Kölner war es das 27. Tor und die 41. Vorlage im 53. Saisoneinsatz. Die vergangene Saison hatte er mit 52 Toren und 76 Vorlagen in 80 Spielen beendet.

"Das dritte Drittel war unser bestes Drittel, aber wir haben es irgendwie geschafft, dort drei Tore zu kassieren", haderte McDavid, der mit seinen beiden Vorlagen seine Punkteserie vor heimischem Publikum auf 21 Spiele erweiterte (zwölf Tore, 38 Assists) und mit insgesamt 85 Scorerpunkten in dieser Spielzeit Dritter im NHL-Ranking ist. Auch sein Trainer Kris Knoblauch ärgerte sich über die Probleme beim Abschluss: "In dem Bereich hatten wir heute Pech." Die Oilers bleiben dennoch Dritter in der Pacific Division. Schon am Sonntag (4 Uhr MEZ) geht es zuhause gegen Calgary Flames weiter.

Clifton trifft nach 71 torlosen Partien

Einen 2:1-Auswärtssieg landeten derweil die Buffalo Sabres um J.J. Peterka (14:38 Minuten Eiszeit) bei den Columbus Blue Jackets. Das Besondere: Verteidiger Connor Clifton traf in der 44. Minute zum Sieg - es war sein erster Treffer nach 71 torlosen Partien. "Es ist immer schön, offensiv etwas beizutragen", zitierte die NHL den 28-Jährigen. Auf die lange Flaute habe er sich aber "nicht allzu sehr konzentriert".