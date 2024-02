Tor Nummer 29 für die 29: Draisaitl liefert bei Oilers-Sieg

Nach drei Heimniederlagen in Serie sind die Edmonton Oilers in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Beim 4:2 gegen die Los Angeles Kings spielte Leon Draisaitl eine wichtige Rolle. Tim Stützle verlor mit den Ottawa Senators dagegen einmal mehr.

Die Oilers standen im heimischen Rogers-Place am Scheideweg: Eine weitere Niederlage, und sie hätten die Kings vorerst wieder in der Tabelle der Pacific Division vorbeiziehen lassen müssen. Stattdessen rückten sie durch den 4:2-Sieg bis auf einen Zähler an Titelverteidiger Vegas Golden Knights heran, haben zudem zwei Partien weniger absolviert.

Dabei begann der Abend nicht gut für die Oilers, wie das 0:1 durch Trevor Moore belegt (7.). 24 Sekunden vor dem Drittelende legte Connor McDavid für Zach Hyman auf, der mit seinem 38. Saisontor ausglich. Doch Alex Laferriere brachte die Gäste im Mittelabschnitt erneut in Führung (28.). Wendepunkt der Partie war, als die Oilers in Rückstand zwei Strafzeiten hintereinander schadlos überstanden, davon kurzzeitig sogar im Drei-gegen-Fünf.

Dieses Erfolgserlebnis schien das Team zu pushen, es steckte nun voller Energie - und glich in der 36. Minute durch Deutschlands Superstar aus: Leon Draisaitl fälschte im Powerplay einen Schuss von Verteidiger Evan Bouchard gekonnt ab. Es war der 29. Saisontreffer von der Nummer 29. Ein Tor fehlt dem 28-Jährigen noch für seine sechste 30-Tore-Saison in Serie.

Draisaitl revanchiert sich - Stützle ohne Scorerpunkt

Im Schlussdrittel revanchierte sich Draisaitl bei Bouchard, legte diesem die Scheibe an die blaue Linie zurück, und der Verteidiger haute einen seiner gefürchteten Schlagschüsse zum 3:2 heraus (42.) - sein 15. Saisontor. Die Oilers überstanden sämtliche Versuche der Kings auszugleichen, auch weil Stuart Skinner im Tor einen guten Tag erwischte und 38 der 40 Schüsse abwehrte. Nach einem schönen Doppelpass mit Connor Brown sorgte Ryan Nugent-Hopkins für den Endstand (57.).

Weniger erfolgreich verlief der Abend für Tim Stützle und seine Ottawa Senators, die mit 3:6 bei den Washington Capitals verloren. Stützle blieb ohne Scorerpunkt. Für Ottawa war es die Fortsetzung einer insgesamt sehr enttäuschenden Saison. Statt der angestrebten Teilnahme an den Playoffs verharren die Senators auf dem 14. und damit drittletzten Platz in der Eastern Conference.