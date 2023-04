Starker Draisaitl führt Oilers zum Ausgleich: "Hat Spaß gemacht"

Leon Draisaitl spielt auch im zweiten Play-off-Spiel groß auf und führt die Edmonton Oilers zum Ausgleich gegen die Los Angeles Kings - den auch Boston hinnehmen muss. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Leon Draisaitl drückt den NHL-Play-offs 2023 weiter seinen Stempel auf. Nach seinem Doppelpack im ersten - mit 3:4 verlorenen - Duell mit den Los Angeles Kings ließ er in der Nacht auf Donnerstag (MESZ) sogar drei Scorerpunkte folgen und führte seine Edmonton Oilers damit zum 1:1-Ausgleich in der Best-of-seven-Serie.

Draisaitl war an der frühen Führung durch Derek Ryan beteiligt (3.) und erzielte zehn Minuten später das 2:0 selbst - auf Vorlage seines kongenialen Sturmpartners Connor McDavid, der in der Regular Season ligaweit die meisten Tore (64) und Assists (89) gesammelt hatte, nun aber erstmals auch in den Play-offs punktete.

Die NHL 2022/23 Die Play-offs im Überblick

Die Kings glichen durch Phillip Danault (35.) und Gabriel Vilardi (40.) im Mitteldrittel aus, ehe Klim Kostin (43.) die Oilers wieder auf Kurs brachte. Evander Kane (60.) machte 23 Sekunden vor Schluss per Empty-Net-Goal auf Vorlage von Draisaitl den Sieg schließlich perfekt. Die Oilers sind damit voll in der Play-off-Serie angekommen, die am Freitag in Los Angeles ihre Fortsetzung findet.

"Wir haben die schwere Phase überstanden, sind sehr gut damit umgegangen. Wir haben ein richtig starkes Schlussdrittel gespielt und uns den Sieg verdient", sagte Draisaitl, der die Play-off-Scorerwertung aktuell gemeinsam mit dem Dallas-Stars-Duo Miro Heiskanen und Roope Hintz anführt. "Es hat Spaß gemacht."

Hintz gelingt Dreierpack - Bruins im Schlussdrittel kalt erwischt

Hintz traf gleich dreimal beim 7:3-Heimsieg der Stars, die damit in der Serie gegen die Minnesota Wild ausglichen. Ebenfalls das 1:1 hinnehmen musste das beste Team der Vorrunde: Die Boston Bruins, die bislang eine rekordträchtige Saison spielen, unterlagen zuhause gegen die Florida Panthers mit 3:6. Nach zwei Dritteln hatte es noch 2:2 gestanden, ehe die Gäste viermal am Stück trafen.

Und so sind die Carolina Hurricanes aktuell die Einzigen, die schon zwei Siege eingefahren haben. Nach einem 2:1 im ersten Aufeinandertreffen gewannen sie auch das zweite gegen die New York Islanders knapp: Jesper Fasth sorgte in der sechsten Minute der Verlängerung für die Entscheidung zum 4:3.