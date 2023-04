Draisaitls Tore reichen nicht: Kings klauen Spiel eins in Edmonton

Fehlstart für die Edmonton Oilers in die Play-offs der NHL. Obwohl Leon Draisaitl geliefert hat und die Kanadier mit 3:1 führten, ging der Sieg am Ende an die Los Angeles Kings.

Schlechte Stimmung in Edmonton: Die Kings durften am Ende feiern. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Schwerer Dämpfer für die Oilers zum Auftakt in ihre Serie gegen die Kings. Die Gastgeber brachten einen 3:1-Vorsprung nicht über die Zeit, kassierten Sekunden vor Schluss in Unterzahl den Ausgleich - um dann in der Overtime zu verlieren.

Und so wurde Leon Draisaitl nicht zum Matchwinner, nach dem der 27-jährige Kölner seine Farben mit zwei Toren zum 1:0 und 3:1 auf Siegkurs gebracht hatte. Durch seinen ersten Treffer stieg der deutsche Ausnahmekönner in einen elitären Kreis auf. Als erst dritter Profi überhaupt schaffte es Draisaitl, in weniger als 40 Play-off-Begegnungen 60 Scorerpunkte zu erzielen. Ihm gelang es in 38 Begegnungen, nur die NHL-Legenden Wayne Gretzky (26) und Mario Lemieux (34) waren noch schneller.

Kopitar und Kempe halten Kings im Spiel

Dass die ambitionierten Oilers nun mit 0:1 hinten liegen (vier Siege sind zum Weiterkommen nötig), lag an der guten Moral der Kings. Die Kalifornier hatten einen Adrian Kempe in ihren Reihen, der ihnen den Glauben an eine Überraschung einimpfte. Der schwedische Center erzielte im dritten Drittel die Tore zum 1:2 und 2:3, beide vorbereitet von Anze Kopitar. Der Slowene war es schließlich, der 17 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit selbst zum 3:3 ausglich und von einer Überzahlsituation der Gäste profitierte.

Iafallo macht den Deckel drauf

In der Verlängerung war es schließlich Alex Iafallo vorbehalten, Spiel eins mit dem "Sudden Death" zu beenden - und damit auch die erhoffte Auftakt-Party in Edmonton zu verhindern.

Bemerkenswert: Die Kings schafften es in diesem ersten Vergleich, Oilers-Superstar und MVP-Anwärter Connor McDavid punktlos zu halten.

Bruins gehen in Führung - Gustavsson hält 52 Schüsse

Die Boston Bruins, die als bestes Team der Hauptrunde mehrere Rekorde aufgestellt hatten, starteten ihrerseits beim 3:1 gegen die Florida Panthers erfolgreich in die heiße Saisonphase. Die Stars lieferten ab: David Pastrnak zum 1:0 und Brad Marchand zum 2:0 stellten die Weichen, Torhüter Linus Ullmark hielt 31 Schüsse.

Zudem setzten sich die Carolina Hurricanes 2:1 gegen die New York Islanders durch. Sebastian Aho leitete den Sieg der "Canes" ein. Hier war der Finne Antti Raanta im Tor der Hausherren ein sicherer Rückhalt (25 Saves).

Im vierten Spiel des Tages sicherten sich die Minnesota Wild durch einen 3:2-Erfolg nach zweimaliger Overtime bei den Dallas Stars den Auftakterfolg. Ryan Hartman traf um 1 Uhr nachts in der OT zum entscheidenden Tor. Goalie Filip Gustavsson hatte zuvor 52 Schüsse der Stars abgewehrt und den Hausherren somit den Zahn gezogen.