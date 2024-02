Draisaitl schlägt Seider - aber McDavid liefert die Show mit sechs Assists

Ein Offensivspektakel boten die Edmonton Oilers und Detroit Red Wings beim 8:4-Heimsieg von Leon Draisaitls Team. Dessen Landsmann Moritz Seider zahlte gegen Superstar Connor McDavid viel Lehrgeld.

Vor dem Schlussdrittel deutete wenig auf einen klaren Sieg Edmontons hin, das eine Zwei-Tore-Führung verspielte und sich bei Goalie Stuart Skinner bedanken konnte, dass nicht noch mehr passierte. Draisaitl brachte die Oilers mit seinem 25. Saisontreffer in Führung (9.), Verteidiger Codi Ceci erhöhte mit seinem ersten (12.).

Ruhe gab das den Oilers nicht. Ihr bis zum Allstar-Break herausragendes Unterzahlspiel hat sich in den vier Partien seit der Pause als fragil erwiesen. Alex DeBrincat verkürzte für Detroit im Powerplay, Seider bekam einen Assist gutgeschrieben (16.). Im Mitteldrittel dominierten die Red Wings, mussten jedoch zunächst das 1:3 durch Evan Bouchard hinnehmen (31.), bei dem Seider in der Entstehung McDavid ziehen lassen musste.

Joe Veleno erneut im Powerplay (32.) und Patrick Kane (35.) brachten Detroit zurück in die Partie und den verdienten Ausgleich nach 40 Minuten. Doch damit begann das Spektakel erst. Detroit-Goalie Alex Lyon wehrte einen Bouchard-Schuss fantastisch ab, doch im Nachsetzen traf Dylan Holloway per Hechtsprung zur erneuten Oilers-Führung (41.), Ryan Nugent-Hopkins erhöhte (44.). Zach Hyman mit seinem 32. Saisontreffer auf Vorlage von Draisaitl sorgte für die Vorentscheidung (53.), ehe McDavid den Rogers-Place zum Tosen brachte: Einmal volles Tempo, dann abbremsen, komplette Drehung um den bemitleidenswerten Seider (er beendete die Nacht mit -4), Scheibe zu Evander Kane, 7:3 (54.).

Doch das war noch nicht alles. Nachdem David Perron Detroits vierten Treffer erzielt hatte (56.), sorgte erneut Nugent-Hopkins für den Schlusspunkt (58.). McDavid bereitete vor, sein sechster Assist an diesem Abend, der ihm auch ein Jubiläum bescherte: Vorlage Nummer 600 in seiner Karriere im 616. Spiel. Nur drei Spieler erreichten diesen Meilenstein in der NHL-Geschichte früher: Wayne Gretzky, wer sonst, war in 416 Partien am schnellsten, dazu Mario Lemieux in 514 und Bobby Orr in 608.

Für McDavid war es die erste Partie in seiner Laufbahn mit mehr als vier Vorlagen. Sechs Assists in einem Spiel waren in dieser Saison bislang nur Pittsburghs Verteidiger Kris Letang gelungen. Durch den Sieg bleiben die Oilers auf dem dritten Rang der Pacific Division, fünf Punkte hinter den Vegas Golden Night, die vier Spiele mehr absolviert haben.

Peterka mit toller Saison - Grubauer bester Spieler bei Kraken-Sieg

Einen Kantersieg landeten die Buffalo Sabres beim 7:0 gegen die Los Angeles Kings. J.J. Peterka spielt im deutschen Schatten von Draisaitl eine tolle Saison. Mit seinem 19. Saisontor erzielte er das 1:0. Beim 5:0 notierte er seinen 17. Assist. Tim Stützle blieb beim 6:3 seiner Ottawa Senators gegen die Columbus Blue Jackets ohne Scorerpunkte.

Philipp Grubauer im Tor der Seattle Kraken wurde zum First-Star beim 2:1 im Shootout gegen die New York Islanders gewählt, er wehrte in den 65 Minuten Spielzeit 26 von 27 Schüssen sowie anschließend alle drei Penaltys ab. Lukas Reichel verlor mit den Chicago Blackhawks mit 2:4 in Vancouver, verbuchte immerhin seinen siebten Assist in dieser Spielzeit.