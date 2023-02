Draisaitl trotz Tor frustriert: Seider trifft und entführt mit den Red Wings den Sieg

Trotz seines 31. Saisontores hat Leon Draisaitl die nächste Niederlage der Edmonton Oilers nicht abwenden können. Der Sieg ging an Torschütze Moritz Seider und die Detroit Red Wings. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Sieg entführt: Moritz Seider (re.) und die Red Wings in Edmonton. picture alliance / ASSOCIATED PRESS

Moritz Seider hat das deutsche Duell mit Leon Draisaitl knapp für sich entschieden, die Detroit Red Wings entführten durch ein 5:4 nach Penaltyschießen den Sieg aus Edmonton und bejubelten den vierten Sieg in Serie.

Seider gelang im ersten Abschnitt sein viertes Saisontor (18.). Beim 2:0 traf der deutsche Verteidiger aus äußerst spitzem Winkel ins Netz - ein wahres Kunststück. Über 3:1 ging es weiter zum 4:2, "Motor City" schien auf bestem Weg, die Partie nach regulärer Spielzeit entscheiden zu können. Doch im Schlussabschnitt kamen die Oilers durch einen Doppelschlag zurück: Zunächst traf Draisaitl in Überzahl mit einem "One-Timer" zum 3:4 (44., 31. Saisontor), dann stellte Derek Ryan (46.) auf 4:4.

Suter macht den Deckel drauf

Nach torloser Verlängerung ging es ins Penaltyschießen, in dem die beiden Deutschen nicht erfolgreich waren. Wohl aber schlussendlich der Schweizer Pius Suter mit einem Rückhandschuss, der die zweite Oilers-Niederlage hintereinander besiegelte.

Ich denke, wir haben das ganze Spiel dominiert. Daher ist das sehr frustrierend. Leon Draisaitl

Draisaitl war nach der Niederlage durchaus enttäuscht. "Ich denke, wir haben eigentlich ziemlich gut gespielt", sagte der Stürmer bei "nhl.com". "Sie haben nicht wirklich viele Chancen bekommen. Ich denke, wir haben das ganze Spiel dominiert. Daher ist das sehr frustrierend."

In der Tabelle rutschte Edmonton durch die Niederlage auf den vierten Platz der Pacific Division ab, Detroit ist Drittletzter in der Atlantic und liegt ein gutes Stück hinter den Wildcard-Plätzen. Einen solchen belegen die Oilers im Westen derzeit noch.

Bestwerte für Bruins und Ingram - Peterka siegt

Zwei neue Rekorde trug die NHL dieser Tage in ihre Bücher ein. Die Boston Bruins sind nach dem 3:2 in Dallas das Team in der Geschichte der Liga, das am schnellsten die 40 Siege erreichte (in 53 Spielen). Und Connor Ingram (25) parierte beim 1:0 der Arizona Coyotes nach Penaltyschießen gegen Ex-Meister Tampa Bay Lightning gleich 47 Schüsse - mehr hat ein NHL-Goalie bei seinem ersten Karriere-Shutout nie gehalten.

Die Buffalo Sabres um JJ Peterka (ohne Scorer-Punkt) fuhr unterdessen bei den Anaheim Ducks einen 7:3-Kantersieg ein - nach 2:3-Rückstand. Tage Thompson erzielte für die "Säbel" beim zwischenzeitlichen 2:0 sein bereits 36. Saisontor.