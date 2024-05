Oilers verspielen frühe Führung: Robertson klaut Spiel 3 mit den Stars

Die Edmonton Oilers sind trotz eines Top-Starts in Spiel 3 der Serie gegen die Dallas Stars gescheitert. Die Texaner konnten sich insbesondere auf Jason Robertson verlassen.

Spiel geklaut: Jason Robertson (li.) war mit drei Treffern Matchwinner in Edmonton. NHLI via Getty Images

Das ist ein herber Dämpfer für die Oilers. Trotz eines fabelhaften Starts in das dritte Spiel der Halbfinalserie gegen die Dallas Stars zog das Team aus Alberta am Ende mit 3:5 den Kürzeren und liegt nun nach zwei Niederlagen am Stück mit 1:2 im Hintertreffen. Vier Siege sind zum Einzug in die Stanley Cup Finals nötig, die Texaner hätten im Falle eines entscheidenden siebten Aufeinandertreffens den Heimvorteil.

Dabei hatte alles so gut begonnen in West-Kanada. Zach Hyman erzielte mit seinem bereits 13. Treffer in diesen Playoffs (Liga-Bestwert!) nach 122 Sekunden auf Pass von Superstar Connor McDavid (21. Assist) das frühe 1:0, dem McDavid selbst mit seinem vierten Tor in der K.-o.-Phase dieser Saison zügig das 2:0 folgen ließ (8.).

Draisaitl bleibt ohne Punkt

Ein Zwei-Tore-Vorsprung ist im Eishockey bekanntlich wenig bis nichts - und das bekamen die Oilers um den diesmal punktlosen Leon Draisaitl in der Folgezeit zu spüren. Weil sie insbesondere Jason Robertson an diesem Abend nicht stoppen konnten. Der 24-jährige Left Wing der Stars war schon im Mitteldrittel Stimmungskiller, als er mit einem Doppelschlag ausglich (26., 29.). Center Wyatt Johnston wendete das Blatt mit seinem Treffer zum 3:2 für die Gäste, die als leichter Favorit in diese Serie gegangen waren (30.). Drei Stars-Tore binnen 3:33 Minuten - das hatte es für Dallas in den Playoffs seit dem Umzug nach Texas anno 1993 noch nicht gegeben.

Edmonton fing sich aber wieder. 53 Sekunden vor Ende des Mittelabschnitts nährte Adam Henrique die Hoffnungen der Hausherren mit dem 3:3-Ausgleichstreffer.

Alles war bereit für ein spannendes Schlussdrittel, in dem dann allerdings nur noch Dallas traf. Robertson machte gut acht Minuten vor Schluss seinen Hattrick perfekt (52.), und als Edmonton in der Crunchtime das Risiko erhöhte, entschied der Finne Miro Heiskanen mit seinem Emptynetter zum 5:3-Endstand dieses enge Duell, zu dem Stars-Goalie Jake Oettinger 26 Saves beitrug.

"Ich bin mir nicht sicher, woher diese zehn bis 15 Minuten kamen"

Enttäuschte Oilers blieben zurück. "Wir hatten einen wirklich guten Start, und ich bin mir nicht sicher, woher diese zehn bis 15 Minuten kamen, aber es ist so schlimm wie in den gesamten Playoffs", sagte McDavid.

Das vierte Aufeinandertreffen steigt nun in der Nacht auf Donnerstag (MESZ), gespielt wird erneut in Edmonton. Im zweiten Halbfinale steht es zwischen den New York Rangers und den Florida Panthers ebenfalls 2:1. Spiel vier findet in der Nacht zu Mittwoch in Sunrise/Florida statt.