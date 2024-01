Sieg Nummer 14: Draisaitls Oilers weiter auf Rekordkurs

"Gute Teams finden einen Weg, um zu gewinnen", sagte Evander Kane nach dem 4:1 seiner Edmonton Oilers gegen die Columbus Blue Jackets. 14 Siege in Serie geben ihm Recht, Leon Draisaitls Mannschaft ist derzeit in der NHL nicht aufzuhalten.

Es war ganz sicher nicht die beste Leistung der Oilers während ihrer imposanten Siegesserie. Zwar brachte sie der seit Wochen starke Warren Foegele mit seinem zehnten Saisontor in Überzahl in Führung (8.), doch Dmitri Voronkov (16.) glich noch im ersten Drittel für Columbus aus. Im torlosen Mitteldrittel hielt Goalie Stuart Skinner die Oilers im Spiel, wie auch die Statistik beweist: 13:23-Schüsse hieß es nach 40 Minuten aus der Sicht Edmontons. Neben dem erneut perfekten Unterzahlspiel - zum Saisonstart noch eine große Schwäche - können sich die Oilers stets im letzten Drittel steigern. 26:6-Tore lautet in diesem ihre Differenz während der Siegesserie.

Und: Es sind nicht nur die Superstars Connor McDavid und Leon Draisaitl, die liefern müssen, jeder trägt bei. Dieses Mal sorgte Evander Kane (45.) für die Führung, die McDavid (Saisontor Nr. 17) auf Vorlage von Draisaitl (29. Assist) eine knappe Minute später ausbaute. Der lange verletzte Dylan Holloway mit seinem zweiten Saisontor setzte den Schlusspunkt (56.) zum 4:1.

Die Oilers sind damit erst das siebte Team, das mindestens 14 Spiele am Stück in der über hundertjährigen Geschichte der NHL siegreich beendet. Nummer 15 lockt in der Nacht auf Freitag gegen die schwachen Chicago Blackhawks. Die historische Bestmarke halten die Pittsburgh Penguins mit 17 Siegen in der Saison 1992/93.

Elfter Sieg in Serie für Skinner - Senators im Aufwind

Einen Franchise-Rekord stellte der gefeierte Skinner auf, der seinen persönlichen elften Sieg hintereinander feierte und damit Oilers-Legende Grant Fuhr distanzierte, der in den glorreichen 80ern der Oilers zehn schaffte. "Das waren große Emotionen. Ziemlich cool, den Rekord eines der größten Torhüter aller Zeiten zu brechen", freute sich Edmontons Stammtorwart.

Unterdessen geht es bei Tim Stützle und seinen Ottawa Senators leicht aufwärts, beim 4:1 gegen die Montreal Canadiens steuerte er seine bereits 34. Saison-Vorlage bei. Moritz Seider unterlag mit den Detroit Red Wings mit 4:5 gegen die Dallas Stars, JJ Peterka mit Buffalo 2:4 gegen die Anaheim Ducks. Ein Erfolgserlebnis feierte Nico Sturm beim 3:2 nach Verlängerung gegen die New York Rangers: Der Anschlusstreffer zum 1:2 war das dritte Saisontor des deutschen Angreifers der San Jose Sharks.