Oilers-Serie reißt gegen Ost-Schusslicht - Kraken-Premiere gegen Canucks

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers nach zuletzt sechs Siegen in Serie wieder verloren, die Seattle Kraken haben Historisches geschafft. Die NHL am Donnerstagmorgen.

Serie gerissen: Connor McDavid bringt den Puck gegen Columbus nach vorne. NHLI via Getty Images

Dämpfer für die Oilers im Rennen um die Play-offs. Nach Verlängerung unterlagen Connor McDavid, Draisaitl & Co. zu Hause gegen die Columbus Blue Jackets am Mittwochabend (Ortszeit) mit 2:3. Während Superstar McDavid beim zwischenzeitlichen 2:1 durch Zach Hyman (37., 25. Saisontor) seinen 49. Assist verbuchte, blieb Draisaitl (zwei Torschüsse, 24:22 Minuten auf dem Eis) diesmal punktlos. Die Blue Jackets stellten den Sieg durch Kent Johnson nach 2:29 Minuten der Overtime sicher.

Edmonton hält mit 58 Punkten einen von zwei Wildcard-Spots im Westen, Columbus (33) ist abgeschlagenes Schlusslicht im Osten.

Kraken-Premiere gegen Canucks

Was war sonst noch los in der Liga? Die Seattle Kraken gewannen ihr Heimspiel gegen die Vancouver Canucks haushoch mit 6:1 und sind damit weiter klar auf Play-off-Kurs. Nationaltorwart Philipp Grubauer kam bei den Kraken nicht zum Einsatz, Martin Jones bekam abermals den Vorzug.

Das Spezielle am Kantersieg Seattles: Es war der erste Erfolg überhaupt gegen den kanadischen Nachbarn. Zudem haben die Kraken mit nun 28 Siegen bereits einen mehr als in der gesamten Vorsaison. Mit 61 Punkten führt die Franchise die Pacific Division vor den punktgleichen Vegas Golden Knights an.

Tim Stützle verbuchte unterdessen mit den Ottawa Senators ein 2:1 gegen die New York Islanders. Der Angreifer blieb bei zwei Torschüssen in 20:50 Minuten Eiszeit ohne Punkt.