Draisaitl erreicht zwei historische Marken

Zwei Tage nach dem 0:5 bei den Dallas Stars setzten die Edmonton Oilers gegen einen weiteren Favoriten auf den Stanley Cup ein Zeichen und besiegten die Colorado Avalanche mit 6:2. Deutschlands Superstar Leon Draisaitl knackte zum fünften Mal in seiner Karriere die hundert Punkte.

Die spannende Frage in den Playoffs wird sein, welches ihrer zwei Gesichter die Oilers dann regelmäßig zeigen. Die Qualifikation dafür können sie abhaken, sie ist durch das 6:2 fix. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für dieses Team, nach dem Saisonstart mit nur zwei Siegen aus den ersten zwölf Partien dennoch bemerkenswert sieben Spiele vor dem Ende der Regular Season.

Gegen die Avalanche dominieren die Oilers, kamen am Ende auf 47:23-Schüsse, mussten nach dem frühen 1:0 durch Corey Perry (2.) aber auch ein kleines Tief durchstehen. Jonathan Drouin glich aus (12.), Ross Colton brachte den Cup-Sieger von 2022 sogar in Führung (16.). Superstar Connor McDavid glich noch im ersten Drittel verdient aus (18.). Draisaitl bekam einen Assist gutgeschrieben, womit er zum fünften Mal in seiner Karriere die hundert Scorerpunkte in einer Saison erreichte. Er ist erst der 20. Spieler in der langen NHL-Geschichte, dem dies mindestens so oft gelang. Der 28-Jährige reiht sich ein in die Liste so illustrer Namen wie Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Steve Yzerman, Jaromir Jagr oder auch Connor McDavid.

Draisaitl knackt die 500 Assists

Ein Schlüsselmoment der Partie war der harte, aber saubere Check von Oilers-Verteidiger Mattias Ekholm gegen Avalanche-Star Mikko Rantanen, der sichtlich benommen in die Kabine musste und an diesem Abend nicht mehr zurückkehrte. Ekholm leistete auch noch auf andere Weise seinen Beitrag zum Sieg, der Schwede traf zum 3:2 (29.). Wieder bereitete Draisaitl vor, dieses Mal mit dem 500. Assist seiner Karriere. Ein Jubiläumsabend für den Deutschen. Es schien das einzige Tor im Mittelabschnitt zu bleiben, ehe sich Ryan McLeod Sekunden vor Drittelende Richtung Colorado-Tor aufmachte. Den Schuss des Centers wehrte Goalie Alexandar Georgiev nur unzureichend ab, Evander Kane bugsierte die Scheibe 1,3 Sekunden vor der Sirene zum 4:2 ins Tor. Im Schlussdrittel ließen die Oilers nichts mehr anbrennen. Erneut McDavid traf zum 5:2 (45.), auch Kane schnürte einen Doppelpack (52.) zum Endstand.

Titelverteidiger Vegas Golden Knights, vermutlich der erste Gegner der Oilers in den Playoffs, verspielte beim 4:7 in Arizona innerhalb von 67 Sekunden im Schlussdrittel eine 4:1-Führung. Die Playoff-Hoffnung von Moritz Seider und den Detroit Red Wings erhielt beim 3:4 gegen die New York Rangers einen herben Dämpfer. Nur noch Außenseiterchancen besitzen J.J. Peterkas Buffalo Sabres trotz des 4:2 gegen die Philadelphia Flyers. Philipp Grubauer verlebte beim 3:1 der Seattle Kraken gegen die Anaheim Ducks einen ruhigen Abend im Tor, er wehrte 16 von 17 Schüssen ab.