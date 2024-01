15. Sieg in Serie: Jetzt jagen die Edmonton Oilers Lemieux und Jagr

Auf Spektakel verzichten die Edmonton Oilers von Leon Draisaitl derzeit, sie gewinnen ihre Spiele vor allem dank einer starken Defensive - in der Nacht auf Freitag beim 3:0 gegen die Chicago Blackhawks das 15. Serie.

Der NHL-Rekord rückt näher für Oilers. 17 Partien beendeten die Pittsburgh Penguins in der Saison 1992/93 hintereinander als Gewinner, eine bis heute unerreichte Marke von der Mannschaft um die damaligen Superstars Mario Lemieux und Jaromir Jagr. Die Columbus Blue Jackets kamen 2016/17 bis auf einen Erfolg heran, es sind mittlerweile die einzigen beiden Serien, die länger waren als die aktuelle der Edmonton Oilers, die nach ihrem historisch schlechten Saisonstart eine imposante Aufholjagd hingelegt haben und längst souverän auf Play-off-Kurs steuern.

Auch gegen die Blackhawks - mit dem deutschen Rookie Lukas Reichel - ließ Edmonton am Ende nichts anbrennen, auch wenn es gegen eines der schlechtesten Teams der NHL wahrlich keine Glanzleistung ablieferte. Oilers-Coach Kris Knoblauch vereinte die Superstars Connor McDavid und Draisaitl nach langer Zeit mal wieder in einer Sturmreihe, komplettiert durch Zach Hyman. Dieses Trio sorgte schließlich für klare Verhältnisse. McDavid erzielte mit der Rückhand im Power-Play die Führung (22.), die auf sehr wackligen Beinen stand, als MacKenzie Entwistle zum Penalty gegen Oilers-Backup Calvin Pickard antrat. Doch der Goalie parierte, als Vertreter des dieses Mal geschonten Stuart Skinner feierte er am Ende sogar seinen ersten Shut-out in Oilers-Uniform.

Hyman (47.) mit seinem 29. Saisontreffer und McDavid mit einem "Empty-Net-Goal" (59.) erhöhten im Schlussdrittel für die Oilers, die am Samstagabend (22 Uhr) gegen die Nashville Predators versuchen werden, mit den 16 Siegen von Columbus gleichzuziehen. Draisaitl beendete die Partie mit drei Assists.

Seider trifft für die Red Wings

Seinen sechsten Saisontreffer erzielte derweil Verteidiger Moritz Seider für die Detroit Red Wings, die ebenfalls mit 3:0 siegten - gegen die Philadelphia Flyers. Tim Stützle holte mit den Ottawa Senators beim 2:3 nach Verlängerung gegen die Boston Bruins immerhin einen Punkt und verbuchte einen Assist in seiner persönlichen Statistik.