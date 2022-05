Draisaitl stellt bei Oilers-Sieg Vorlagen-Rekord auf

Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers das dritte Play-off-Spiel gegen die Calgary Flames gewonnen und dabei einen Rekord aufgestellt.

Am Sonntag (Ortszeit) bezwangen die Oilers in der NHL die Flames mit 4:1 (0:0, 4:0, 0:1) und gingen in der Serie mit 2:1 in Führung. Zum Einzug in die Endspiele der Western Conference sind vier Erfolge notwendig.

Draisaitl stellte in der Partie eine Play-off-Bestmarke auf: Der gebürtige Kölner verzeichnete im zweiten Drittel vier Vorlagen - so viele waren in der NHL-Endrunde bisher noch keinem Spieler in einem Spielabschnitt gelungen.

Dreimal war Draisaitl an einem Treffer von Evander Kane beteiligt. Der Oilers-Stürmer war mit einem Hattrick zur Stelle und benötigte für seine drei Tore nur sechs Minuten - der siebtschnellste Hattrick der NHL-Play-off-Historie. Kane ist nach Wayne Gretzky und Petr Klima der dritte Spieler in der Teamgeschichte Edmontons, der in einem Play-off-Spiel drei Tore nacheinander schoss.

Das vierte Spiel der "Battle of Alberta" findet am Dienstag statt.

Tampa Bay fehlt nur noch ein Sieg

Als erstes Team gingen die Tampa Bay Lightning in der zweiten Play-off-Runde mit 3:0 in Führung. Tampa Bay gewann sein Heimspiel gegen die Florida Panthers deutlich mit 5:1 (1:1, 2:0, 2:0). Damit fehlt den Lightning nur noch ein Erfolg, um ins Halbfinale einzuziehen.

Die New York Rangers verkürzten durch einen 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)-Heimsieg gegen die Carolina Hurriances in der Serie auf 1:2. Die Sieger der beiden Serien spielen den Meister in der Eastern Conference aus.

