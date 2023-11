Dank McDavid: Oilers kommen in Fahrt

Der Saisonstart? Desaströs! Die Hoffnung auf die Play-offs? Lebt. Das 8:2 gegen die Anaheim Ducks in der Nacht auf Montag zeigte den Formanstieg von Leon Draisaitls Edmonton Oilers.

Nach dem 5:0-Auswärtssieg in Washington landeten die Oilers gegen Anaheim ihren zweiten Kantersieg hintereinander - obwohl sie im ersten Drittel zweimal durch Max Jones (4., 7.) in Rückstand gerieten. Evander Kane mit seinem zehnten Saisontor und Kapitän Connor McDavid mit seinem siebten (10.) glichen jedoch umgehend aus, ehe noch vor der ersten Drittelpause Ryan Nugent-Hopkins (13.) und Zach Hyman (18.) die Weichen auf Sieg stellten. Auffällig die Effizienz der Oilers, der drei Treffer mit ihren ersten vier Schüssen auf Anaheims Tor erzielten.

Im Mitteldrittel zog Edmonton davon, James Hamblin (26.), Center der vierten Sturmreihe, und Hyman mit seinem zwölften Saisontor (28.) stellten auf 6:2. Damit war der Torhunger der Oilers noch nicht gestillt, der Nachholbedarf scheint groß. Leon Draisaitl erhöhte mit seinem achten Saisontor (48.) auf 7:2, er verbuchte zudem einen Assist. Den Schlusspunkt lieferte Verteidiger Matthias Ekholm mit dem 8:2, wie Draisaitl im Power-Play (56.).

Der jüngste Formanstieg hat viel mit McDavid zu tun, der früh in der Saison verletzt pausieren musste und danach nicht in Schwung kam. Gegen Anaheim sammelte er fünf Scorerpunkte, zwölf sind es in den jüngsten vier Partien. "Gut zu sehen, dass wir Widerstandskraft hatten", lobte er sein Team, dass sich vom frühen Rückstand nicht unterkriegen ließ.

Der nächste Gegner wird zum Härtetest

Unter dem neuen Coach Kris Knoblauch kommen die Oilers damit auf vier Siege bei drei Niederlagen, liegen in der Western Conference aber noch immer auf dem 13. von 16 Plätzen. Die Hoffnung: Seattle auf dem achten und letzten Play-off-Platz hat nur sechs Punkte mehr, aber auch schon zwei Partien mehr bestritten. Und es bleiben 62 Partien für die Oilers. Wie gut sie tatsächlich in Form sind, wird sich in der Nacht auf Mittwoch zeigen, wenn Titelverteidiger Vegas Golden Knights in Edmonton gastiert. Mit dem Team aus Nevada haben die Oilers eine Rechnung offen, schieden sie doch im Frühjahr nach sechs hart umkämpften Partien gegen den späteren Meister aus.

Bereits am Sonntagabend deutscher Zeit hatte Moritz Seider mit den Detroit Red Wings mit 4:1 gegen die Minnesota Wild gewonnen, der Verteidiger saß dabei sechs Minuten auf der Strafbank. Lukas Reichel blieb ohne Scorerpunkt und verlor mit den Chicago Blackhawks mit 2:4 gegen die St. Louis Blues.