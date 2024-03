Edita Nukovic verlässt SV Union Halle-Neustadt

Für Kreisspielerin Edita Nukovic wird diese Saison die letzte im Trikot des SV Union Halle-Neustadt sein. Die serbische Nationalspielerin verlässt die Wildcats in noch unbekannte Richtung.

Im Sommer 2021 wechselte Edita Nukovic an die Saale und entwickelte sich in der Folge beim SV Union Halle-Neustadt zu einer Stammspielerin. In dieser Saison der Handball Bundesliga Frauen erzielte die 26-jährige in 18 Spielen insgesamt 48 Treffer. In der nächsten Spielzeit wird die Kreisläuferin ihre Tore aber für einen anderen Verein werfen.

"Ich hatte in Halle drei schöne Jahre und möchte mich bei dem Verein und den Fans für diese Zeit in der 1. Liga bedanken", so die 1,79 Meter große Kreisspielerin. Während ihrer Zeit beim SV Union Halle-Neustadt nahm sie mit der serbischen Nationalmannschaft an der Europameisterschaft 2022 und Weltmeisterschaft 2023 teil.

"Edita hat sich bei uns zu einer sehr guten Kreisläuferin entwickelt. Nun möchten Edita den nächsten Schritt gehen. Diesen Wunsch respektieren wir. Ich bedanke mich bei Edita für Ihren Einsatz und wünsche Ihr für die Zukunft alles Gute", so Sportdirektor Jan-Henning Himborn.