Eder fehlt dem EHC wochenlang

Andreas Eder von Spitzenreiter EHC Red Bull München steht vor einer wochenlangen Zwangspause. Nicht besser ergeht es Simon Thiel von den Adler Mannheim.

Der aktuell von Sieg zu Sieg eilende Tabellenführer EHC Red Bull München kann mehrere Wochen nicht auf die Dienste von Andreas Eder bauen. Der Nationalspieler hat in dieser Woche im Training eine Unterkörperverletzung erlitten. Für den 26 Jahre alten Angreifer wurde eine Zwangspause von voraussichtlich vier bis sechs Wochen prognostiziert.

Eder trumpfte in dieser Saison in bislang 35 Pflichtspielen mit 13 Toren und 20 Assists auf. Er fehlte erstmals beim 6:3 der Münchner am Mittwoch gegen die Kölner Haie, mit dem der EHC seine Siegesserie von nunmehr elf Partien fortsetzte. In der Tabelle liegt der Vizemeister mit 67 Punkten aktuell deutlich vor dem ERC Ingolstadt (53) und Adler Mannheim (51).

Auch Thiel fehlt nach Trainingsverletzung

Auch die Adler Mannheim beklagen mindestens bis Mitte Februar einen Langzeitverletzten: Stürmer Simon Thiel hat sich im Training am Bein verletzt, seine Ausfallzeit wird im Optimalfall auf rund acht Wochen beziffert. Der gebürtige Mannheimer erzielte in bisher 21 Saisonspielen einen Treffer und bereitete drei Tore vor. In der DEL-Tabelle sind die Adler momentan Dritter, am Freitag treffen sie auf die Augsburger Panther.