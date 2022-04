Eddersheim zieht im Relegationsrennen mit Fulda gleich

Der FC Eddersheim will als eines von drei Teams der Hessenliga in die Regionalliga - und ließ diesem Anspruch am Ostermontag mit einem Heimsieg gegen den FSV Fernwald auch Taten folgen.

Mit 2:1 gewann der FC Eddersheim am Montag gegen den FSV Fernwald und legte dabei schon von Anpfiff an Tempo an den Tag. Die Gäste aus Fernwald aber hatten einen gut aufgelegten Torhüter Sahin in ihren Reihen, so stand zunächst die Null. Machtlos war der Keeper dann bei Krauses Abschluss, der flach zum 1:0 für Eddersheim einschlug (26.). Doch die Fernwalder Antwort kam prompt: Solak verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1-Ausgleich (29.). Mit diesem für den FSV etwas glücklichen Zwischenresultat ging es in die Kabinen.

Mithat Sahin hielt den FSV Fernwald zunächst im Spiel. IMAGO/Marcel Lorenz

Nach Wiederanpfiff gelang der Heimelf aber rasch das Tor des Tages: Erneut mit einem temporeichen Start, war es schließlich Demirbas, der eine Hereingabe von rechts zum 2:1 über die Linie bugsierte (49.). In Folge verpasste es Eddersheim, die Sache klar zu machen, so blieb der FSV im Spiel und drückte ab Mitte der Halbzeit auch auf den Ausgleich. Doch auch die Ampelkarte gegen Schmitt sollte den FCE nicht mehr aus dem Konzept bringen, die drei Zähler wurden am Ende nicht unverdient eingefahren.

Während an der Spitze weiterhin Eintracht Stadtallendorf in Richtung Titel und direkten Aufstieg steuert, ist das Rennen um den Relegationsrang völlig offen. Der FC Eddersheim muss dabei die aktuell punktgleiche SG Barockstadt Fulda-Lehnerz hinter sich lassen - lediglich drei Teams aus der Hessenliga haben die Lizenz für die Regionalliga beantragt.