Eddersheim klaut Stadtallendorf zwei Zähler und heizt das Aufstiegsrennen an

Weiter zugespitzte Spannung in der Hessenliga-Aufstiegsfrage. Primus Eintracht Stadtallendorf muss nach dem späten Ausgleich gegen den FC Eddersheim die Meisterfeier (vorerst) canceln. Barockstadt Fulda kommt auf einen Zähler ran.

Mehr zur Hessenliga Aufstiegsrunde News

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Nach diesem vorletzten Spieltag steht fest: Der FC Eddersheim, der als eines von drei Teams einen Lizenzantrag für die Regionalliga gestellt hat, wird auch in der kommenden Saison in der Hessenliga antreten müssen. Dafür aber hat sich der FCE am Samstag mit seinem 2:2 bei Primus Eintracht Stadtallendorf ordentlich ins Rennen um den Aufstieg eingemischt.

Zur Pause schien hier schon die Vorentscheidung gefallen: Stadtallendorf, das mit einem Sieg vorzeitig Meisterschaft und Aufstieg eingefahren hätte, führte mit 2:0: Heuser profitierte früh von einem Fehlpass in der Eddersheimer Hintermannschaft und markierte die Führung der Heimelf (7.), die Williams, schön von Cecen bedient, kurz vor dem Seitenwechsel noch ausbaute (36.). Alles war angerichtet für eine Titelfeier auf eigenem Gelände - in den zweiten 45 Minuten aber begann sich der Kopf einzuschalten bei der Heimelf. Eddersheim hingegen ging volles Risiko und verkürzte zunächst durch Kohlbacher, der eine Flanke in die Maschen setzte, auf 1:2 (68.). Auch bedingt durch eine doppelte personelle Schwächung - bei Stadtallendorf mussten Zildzovic und Williams mit Platzverweisen runter - setzten die Gäste so noch den finalen Schlag in die gute Stimmung: Finger war nach einem ruhenden Ball mit dem 2:2 zur Stelle (90.+1). Stadtallendorf muss nun am letzten Spieltag einen Sieg in Dreieich einfahren. Oder hoffen, dass Eddersheim erneut Favoritenschreck spielt - und die SG Barockstadt schlägt.

Barockstadt Fulda darf hoffen

Die allerdings ist im Aufwind, nachdem Relegationsrang zwei sicher ist - und plötzlich wieder auch der direkte Aufstieg greifbar scheint: Die Fuldaer jedenfalls erfüllten am Samstag mit dem 4:1 über den SV Rot-Weiß Hadamar ihre Aufgabe, auch wenn sie zunächst früh in Rückstand gerieten: Burggraf war nach einer Ecke mit dem 1:0 für Hadamar zur Stelle (4.). Die SG allerdings schüttelte den frühen Rückschlag schnell ab, Reinhard glich, ebenfalls nach Eckball, zum 1:1 aus (10.). In Folge dominierte die Heimelf zwar die Partie, Hadamar aber blieb brandgefährlich. Dennoch ging die SG Mitte der Hälfte durch Pomnitz mit 2:1 in Führung (23.). Selbiger war es auch, der nach Wiederanpfiff im Nachsetzen das 3:1 für seine Farben markierte (55.). Beim abschließenden 4:1 wurde Rummel angeschossen (81.).

Die weiteren Begegnungen: Der FSV Fernwald kam trotz 1:2-Pausenrückstand gegen den SC Waldgirmes zurück und gewann am Ende mit 3:2, der SC Hessen Dreieich gewann mit 4:1 beim 1. FC 06 Erlensee und zieht am Konkurrenten in der Tabelle vorbei. Die Partie SV 1910 Neuhof vs. TuS Dietkirchen 1911 findet am Sonntag statt.