Ecuadors Valencia: erst hinterfragt, dann Matchwinner und nun "ein bisschen Schmerzen"

Ecuador hat WM-Gastgeber Katar direkt die sportlichen Grenzen aufgezeigt - und zwar allen voran durch Enner Valencia. Um den Matchwinner und Doppelpacker beim 2:0-Auftaktsieg muss allerdings etwas gebangt werden.

Doppelpack zum WM-Auftakt in Katar: Enner Valencia. AFP via Getty Images

Ihren einstudierten Jubel hatten die Ecuadorianer an diesem Sonntagabend bereits nach weniger als 180 Sekunden gezeigt, nach dem erfolgreichen Kopfball aus nächster Nähe von Enner Valencia hatte eine nach VAR-Eingriff erkannte knappe Abseitsstellung allerdings noch für kurzzeitige Ernüchterung gesorgt.

Nach 16 Minuten konnte die Feierei im Mannschaftskreis aber wiederholt werden - und dieses Mal blieb es auch beim 1:0, nachdem der nur schwer von der nicht immer auf Augenhöhe agierenden katarischen Abwehr zu fassende Valencia entwischt und gegen den zu spät kommenden Keeper Saad Al-Sheeb einen Elfmeter herausgeholt hatte. Diesen hatte Valencia selbst eiskalt rechts ins Eck verwandelt.

Doch damit nicht genug: Der 33-jährige Routinier, Kapitän und einzige aktive Ecuadorianer mit WM-Erfahrung in der Startelf hatte vor den im Verlauf immer stiller werden katarischen Fans noch den Doppelpack geschnürt - mit einem sehenswerten Kopfball in Minute 31.

"Enner wird gegen die Niederlande spielen"

Worüber seine Mitspieler, sein Trainer Gustavo Julio Alfaro und auch die ecuadorianischen Fans aber nicht feierten? Über die teils harte Gangart der Katarer, die Valencia gerade in den ersten 45 Minuten mehrmals hart angegangen waren. Zwei längere Behandlungspausen hatte es hier gegeben - Knöchel und Knie waren betroffen.

Und sind es noch. "Ich hoffe, dass ich bereit sein werde. Ich habe ein bisschen Schmerzen im Knie und Knöchel", gab der 33 Jahre alte Stürmer, der im zweiten Abschnitt ausgewechselt und mit einer Eispackung am rechten Knie versehen worden war, nach Spielschluss zu Protokoll. Verbunden mit der Hoffnung: "Die Ärzte werden sich das anschauen und entscheiden, wie ernst es ist. Ich hoffe, dass ich am Freitag spielen kann." Die Südamerikaner treffen schließlich dann ab 17 Uhr in der Gruppe A auf Favorit Niederlande.

Nationaltrainer Gustavo Alfaro war sich dagegen bereits sicher: "Enner wird gegen die Niederlande spielen." Insgesamt hätten "vier, fünf Spieler Schläge abbekommen". Er hoffe einfach, dass es bei all seinen Schützlingen "nichts Ernstes" sei.

Valencia "hatte eine harte Zeit"

Doch gerade ein Ausfall Valencias würde schwer wiegen. Schließlich hat der Routinier nicht nur gegen ein sportlich überfordertes Katar mit zwei Toren den Matchwinner gegeben, ist darüber hinaus mit seiner Erfahrung extrem wichtig - und allgemein in überragender Form. Der ehemalige Premier-League-Spieler (West Ham und Everton), aktuell in Istanbul bei Fenerbahce aktiv, führt die Schützenliste in der türkischen Liga mit 13 Treffern nach zwölf Spielen an.

Beim Feiern mit den Fans nicht vergessen: das Trikot von Enner Valencia mit der Rückennummer 13. IMAGO/Shutterstock

Wie hoch angesehen Valencia innerhalb von El Tri ist, hat sich zudem direkt nach Spielschluss im Al-Bayt Stadium in Al-Khor nördlich von Doha gezeigt. Seine Mitspieler haben beim intensiven Feiern mit den mitgereisten Fans ihren Kapitän nicht vergessen und unter anderem Trikots mit seiner Rückennummer 13 hochgehalten.

Die Verletzung konnte Valencia zudem selbst die Freude über den Auftaktsieg nicht nehmen. "Ich habe lange davon geträumt, dieses Spiel mit meinem Team zu gewinnen und zu treffen", sagte der Doppelpacker. "Die frühen Tore haben uns geholfen, das Spiel zu kontrollieren." Sein Trainer Alfaro fand nur lobende Worte für seinen besten Stürmer: "Er hatte eine harte Zeit. Er wurde in Ecuador infrage gestellt, aber jetzt sehen wir, was er uns geben kann. Er hat getroffen, was ihm sehr viel bedeutet."

Lesen Sie auch: Ziemlich leere Ränge! WM-Eröffnungsspiel liefert überraschende Bilder