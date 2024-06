Ecuador strauchelt mit Bundesliga-Duo - Mexikos teurer Auftaktsieg

Weil sich der Kapitän einen Aussetzer leistet, legt Ecuador gegen Venezuela einen Fehlstart in die Copa America hin. Auch für Mexiko gab es beim 1:0 gegen Jamaika schlechte Nachrichten.

Venezuela führt nach dem ersten Spieltag die Gruppe B bei der Copa America an - damit hatten nicht viele gerechnet. Doch zum Auftakt gelang dem Weltranglisten-54. in der Nacht auf Sonntag (MESZ) gegen Ecuador ein überraschender 2:1-Sieg. Im Levi's Stadium in Santa Clara, in dem viele Plätze leer blieben, war es Ecuadors Kapitän, der Venezuela auf Kurs brachte.

Enner Valencia, der beim Eröffnungsspiel der WM 2022 gegen Gastgeber Katar beide Treffer zum 2:0 erzielt hatte, trat seinen Gegenspieler José Andres Martinez voll gegen die Brust, als er versuchte, am gegnerischen Fünfmeterraum einen Abpraller zu erreichen. Nach VAR-Check sah der 34-jährige Ex-Premier-League-Profi (West Ham, Everton) in der 22. Minute glatt Rot.

Die Ecuadorianer, Nummer 30 im FIFA-Ranking und mit den Bundesliga-Profis Piero Hincapie (Leverkusen) und Willian Pacho (Frankfurt) in der Viererkette, gingen trotz der Unterzahl durch Jeremy Sarmiento in Führung (40.), sahen sich nach dem Seitenwechsel aber zunehmendem Druck ausgesetzt und verloren noch. Zunächst glich der eingewechselte Jhonder Cadiz nach einem schnell ausgeführten Einwurf aus (64.), dann markierte Joker-Kollege Eduard Bello per Abstauber das 2:1 (74.).

Mexiko schlägt Jamaika - Copa-Aus für Alvarez?

Im zweiten Spiel der Gruppe B standen sich mit Mexiko und Jamaika zwei von sechs eingeladenen CONCACAF-Teams gegenüber. Mit den Mexikanern, Copa-Finalist 1993 und 2001, setzte sich der Favorit knapp mit 1:0 durch, konnte sich darüber aber nicht freuen. Denn schon nach einer halben Stunde musste Edson Alvarez unter Schmerzen und Tränen ausgewechselt werden. Der West-Ham-Profi, den vor einem Jahr auch Borussia Dortmund gerne verpflichtet hätte, ging in seinem bereits 80. Länderspiel ohne Gegnereinwirkung zu Boden und droht für die restliche Copa auszufallen.

Für die ersten drei Punke, die ob des klaren Chancenplus wohlverdient waren, sorgte Linksverteidiger Gerardo Arteaga mit einem satten 16-Meter-Linksschuss ins rechte Eck (69.). Am Donnerstag (3 Uhr MESZ) geht es für Mexiko dann gegen Venezuela weiter.