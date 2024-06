Hincapies verrücktes Tor - Venezuela dank Fehlschuss im Viertelfinale

Piero Hincapie leitet Ecuadors ersten Sieg bei der Copa America mit einem kuriosen Treffer gegen Jamaika ein - während Venezuela gegen Mexiko bereits das Viertelfinalticket bucht.

Nach der überraschenden 1:2-Niederlage gegen Venezuela zum Auftakt hat Ecuador bei der Copa America womöglich noch rechtzeitig die Kurve bekommen. In der Nacht auf Donnerstag (MESZ) bezwang der Weltranglisten-30. Außenseiter Jamaika mit 3:1 und braucht damit im finalen Spiel gegen Mexiko nur noch einen Punkt, um ins Viertelfinale einzuziehen.

In Las Vegas war es Piero Hincapie, der die Ecuadorianer mit einem verrückten Tor auf die Siegerstraße führte. Der Leverkusener schlug fast von der Eckfahne eine Flanke, die sich noch minimal, aber wohl entscheidend abgefälscht von Kasey Palmer in den rechten Torwinkel senkte (13.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte erhöhte der erst 17-jährige Kendry Paez, der 2025 zum FC Chelsea wechselt, per Handelfmeter auf 2:0.

Die Jamaikaner, die zum dritten Mal als Gast an der Südamerika-Meisterschaft teilnehmen, kamen durch West-Ham-Profi Michail Antonio infolge einer Ecke noch einmal heran (54.), aber nicht mehr zum Punktgewinn. Stattdessen machte der eingewechselte Alan Minda bei einem Konter alles klar (90.+1).

"Elfmeterschießen" in Los Angeles: Rondon verwandelt, Pineda nicht

Im Anschluss buchte Venezuela mit einem 1:0-Sieg gegen Mexiko bereits das Viertelfinalticket. Die formstarke Mannschaft des argentinischen Trainers Fernando Batista, die in der südamerikanischen WM-Qualifikation als Tabellenvierter von der ersten Endrunden-Teilnahme träumen darf, profitierte in Los Angeles von zwei Elfmetern: Routinier Salomon Rondon, der vor der Pause die Führung knapp verpasst hatte (Pfosten, 34.), verwandelte souverän (57.), während Orbelin Pineda auf der Gegenseite vom Punkt am starken Keeper Rafael Romo scheiterte (88.).

Dieser Fehlschuss brachte Venezuela - wie am Vortag bereits Titelverteidiger Argentinien - in die K.-o.-Runde. Mexiko dagegen muss zum Abschluss gegen Ecuador gewinnen, um weiterzukommen. Jamaika ist ausgeschieden.