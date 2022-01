Viel VAR und ein rüder Tritt: Brasiliens wilder Ritt in Ecuador

In der WM-Qualifikation Südamerika trennten sich Ecuador und das bereits für die WM qualifizierte Brasilien 1:1. Es war eine sehr wilde Partie, in der es viele Videobeweise und ebenso viele Platzverweise wie Tore gab.

Ein Mann sieht Rot: Brasiliens Keeper Alisson (2.v.li.). POOL/AFP via Getty Images

Bereits vorletzten Spieltag hatte sich Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Kolumbien das Ticket für die WM in Katar gesichert. In Quito kam die Selecao gegen Ecuador optimal ins Spiel, Casemiro setzte sich mit viel Willen durch und grätschte die Kugel nach nur sechs Minuten zum 1:0 über die Linie.

Rüder Tritt von Dominguez - viele Karten in Hälfte eins

Einige Minuten später dann der negative Höhepunkt der Partie: Dominguez eilte aus seinem Strafraum heraus und wollte vor dem Ex-Bundesligaspieler Cunha klären. Er traf zwar leicht den Ball, aber auch den Angreifer voll am Brustkorb und sogar am Hals (15.). Ein ganz rüder Tritt. Für Schiedsrichter Wilmar Roldan aus Kolumbien nach Ansicht der Videobilder eine klare Sache - Rote Karte.

Es war der Anfang einer hitzigen Phase, in der mächtig Feuer drin war. Nach 20 Minuten war wieder Gleichzahl auf dem Rasen, da Emerson Royal die Ampelkarte sah. Nur wenig später bekam auch der brasilianische Keeper Alisson die Rote Karte, nachdem er mit dem Fuß Enner Valencia am Kopf getroffen hatte.

Umjubelter Ausgleich: Felix Torres (Nr. 2) traf für Ecuador. Getty Images

Aber der Torwart schlug den Ball weg, ehe der Stürmer in ihn reinlief, deswegen wurde nach VAR-Einsatz die Rote in eine Gelbe Karte umgewandelt. Es war allgemein sehr hektisch und es gab einige Karten, die Brasilianer Raphinha und Eder Militao holten sich vor dem Seitenwechsel ebenfalls jeweils noch Gelb ab. In Sachen Toren tat sich nach dem frühen 1:0 der Selecao nichts mehr.

Ecuadors Elfmeter wird zurückgenommen - Torres trifft

Ecuador kam gut aus der Pause und hätte beinahe die Topchance zum Ausgleich bekommen, allerdings wurde ein zunächst verhängter Elfmeter nach Eingreifen des VARs wieder zurückgenommen (59.). Anschließend beruhigte sich die Partie, es war auch bei Weitem nicht mehr so hektisch und kartenreich wie in Hälfte eins. Die Gastgeber waren nun allerdings etwas besser im Spiel - und glichen aus: Nach einer Ecke köpfte Torres das nicht unverdiente 1:1 (75.).

Und die Hausherren hätten beinahe spät die Chance gehabt, das Spiel zu drehen, Alisson faustete seinen Gegenspieler samt Ball um und es gab zunächst Elfmeter. Ganz spät in der Nachspielzeit meldete sich wieder der VAR - der Elfmeter samt verhängter Ampelkarte gegen den Schlussmann wurde zurückgenommen. Somit endete eine wilde Partie mit 1:1.