ECL-Entscheidungen: Die Achtelfinalisten und wer in die Zwischenrunde muss

Nach dem abschließenden Gruppenspieltag in der Europa Conference League sind nun alle Entscheidungen gefallen. Wer hat einen Achtelfinal-Platz sicher? Wer muss in die Play-offs? Und wessen Europareise ist beendet? Ein Überblick.

Für Eintracht Frankfurt, den einzigen deutschen Vertreter, stand schon vor der abschließenden Partie in Aberdeen fest, dass sie die Gruppenphase auf Rang zwei hinter PAOK Saloniki abschließt. Daran änderte auch die 0:2-Niederlage nichts. Damit spielt Frankfurt als Gruppenzweiter im kommenden Jahr in den K.-o.-Runden-Play-offs gegen einen Gruppendritten aus der Europa League. Die Auslosung hierfür findet am Montag, 18. Dezember, statt, die Spiele steigen dann am 15. und 22. Februar.

So geht es für die einzelnen Teams nach der Gruppenphase weiter ...

Gruppensieger

Die Gruppensieger haben direkt das Achtelfinalticket gebucht:

Lille OSC, Maccabi Tel Aviv, Viktoria Pilsen, Club Brügge, Aston Villa, AC Florenz, PAOK Saloniki, Fenerbahce SK

Gruppenzweiter

Die Gruppenzweiten, die gegen einen Gruppendritten der Europa League in den K.-o-Runden-Play-offs zur Europa Conference League antreten:

Slovan Bratislava, KAA Gent, Dinamo Zagreb, FK Bodö/Glimt, Legia Warschau, Ferencvaros Budapest, Eintracht Frankfurt, Ludogorez Rasgrad

EUROPA CONFERENCE LEAGUE 2023/24 Spielplan

Tabellen

Gruppendritter - und vierter

Für die Gruppendritten und -vierten ist das Spieljahr auf europäischer Bühne beendet:

Olimpija Ljubljana, Sorja Luhansk, FC Astana, Besiktas JK, AZ Alkmaar, KRC Genk, FC Aberdeen, FC Nordsjaelland

Klaksvik Itrottarfelag, UMF Breidablik Kopavogur, KF Ballkani Suhareka, FC Lugano, Zrinjski Mostar, Cukaricki Belgrad, HJK Helsinki, Spartak Trnava

cfl