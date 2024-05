eCL: Deutsches Duo jagt den Henkelpott - Gültekins zweckloses Comeback

Die beiden Finalisten der VBL-Einzelmeisterschaft sind auch die stärksten deutschen Spieler in der eChampions League: Jonas Wirth und Levy Finn Rieck greifen am 29. Mai nach dem Henkelpott.

VBL-Double-Sieger, WM-Qualifikant - und vielleicht bald schon eChampions-League-Gewinner? Jonas Wirth spielt eine herausragende eSport-Saison in FC 24. Und er ist noch lange nicht am Ende: Der Paderborner ist einer von zwei deutschen Spielern, die sich für das Final-Event der virtuellen Königsklasse qualifiziert haben. Im Achtelfinale musste sich 'Jonny' dafür gegen Dylan Gozuacik durchsetzen - und dessen Offensivqualität widerstehen.

Der Franzose hatte dem italienischen Meister Lucio Vecchione (7:3) in der vorherigen Zwischenrunde sieben Treffer eingeschenkt - Wirth war also gewarnt. Der SCP-Profi zeigte sich aber gewohnt defensiv stabil und offensiv zielstrebig. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging 'Jonny' kurz nach der Pause per Foulelfmeter in Führung (49.). Der Deutsche fand anschließend seinen Rhythmus und erhöhte durch eine schöne Volley-Abnahme auf 2:0 (63.).

Mit Anbruch der Schlussphase machte Gozuacik es noch mal spannend und verkürzte auf 1:2 (79.). In den letzten Ingame-Minuten musste Wirth eine gefährliche Situation im eigenen Strafraum überstehen - um nach Konter das 3:1 und die Entscheidung herbeizuführen (89.). Beim Final-Event am 29. Mai in London trifft 'Jonny' im Viertelfinale auf den Italiener Andrea Montanini, der FC-Pro-Open-Champion Paulo Chaves überraschend ausschaltete.

'levyfinn' und "die Aufmerksamkeit, die er verdient"

Zum Abschluss des Sonntags griff Levy Finn Rieck gegen Luca Guarino zum Controller. Der deutsche Vizemeister erwischte einen starken Start und traf nach einer knappen Ingame-Viertelstunde links oben in den Winkel. In der Folge rettete der virtuelle Keeper 'levyfinn' den Vorsprung, ehe Guarino schließlich doch ausglich (31.). Mit dem besseren Gefühl in die Halbzeit ging aber dennoch Rieck - etwas glücklich erzielte er das 2:1 (43.).

Nach Wiederanpfiff erhöhte der Leipziger im Zuge einer herrlichen Kombination auf 3:1 (55.) - und wenig später stellte er sogar ein Drei-Tore-Polster her (68.). Die vermeintlich komfortable Führung war allerdings schnell Geschichte, Guarino kam per Doppelschlag noch mal auf 3:4 heran (73./78.). Rieck blieb jedoch ruhig und machte mit dem 5:3 alles klar (87.).

Im Viertelfinale tritt 'levyfinn' gegen Daniel Fernandes an. Der Portugiese behauptete sich durch ein Last-Minute-Comeback zum 5:5 in der Verlängerung nach Elfmeterschießen. RBLZ-Teamkollege Umut Gültekin zeigte sich im Livestream von EA SPORTS beeindruckt von Rieck: "Er ist einer der unterschätztesten Spieler. In Deutschland ist er natürlich bekannt. Aber international bekommt er nicht die Aufmerksamkeit, die er verdient."

1:3, 3:3, 3:6 - Gültekin "enttäuscht von meinem Spiel"

Apropos Gültekin: Der Weltmeister von 2022 war schon am Samstag in der Zwischenrunde der eChampions League gescheitert. Als Favorit musste er sich dem Belgier Rudi Ekmen mit 3:6 geschlagen geben. Dabei hatte es nach einer Aufholjagd von 1:3 auf 3:3 zwischenzeitlich noch gut ausgesehen für ihn, der in der virtuellen Königsklasse nicht an sein Limit kam. "Ich bin enttäuscht von meinem Spiel, um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass ich viel besser spielen kann", sagte er am Tag nach seinem Ausscheiden.

Über Wirth und Rieck hinaus haben auch die besagten Montanini und Fernandes sowie Matias Bonanno, Danilo Pinto, Weltmeister Manuel Bachoore und Titelverteidiger Emre Yilmaz den Einzug ins Final-Event geschafft. Im Sechzehntel- und Achtelfinale eliminiert wurden hingegen unter anderem wie erwähnt Chaves aka 'PHzin', Levi de Weerd, BVB-eSportler Roee Feldman und eLigue-1-Dauermeister Julien Perbal. Alle Begegnungen und Ergebnisse der eChampions League findet ihr in unserer Übersicht.

Das Viertelfinale der eChampions League im Überblick:

Andrea Montanini (FC Lorient) - Jonas Wirth (SC Paderborn)

Matias Bonanno (Manchester City) - Danilo Pinto (Juventus Turin)

Manuel Bachoore (PSV Eindhoven) - Emre Yilmaz (PSV Eindhoven)

Levy Finn Rieck (RB Leipzig) - Daniel Fernandes (FC Cadiz)