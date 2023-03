"Eckpfeiler" Obst verlängert beim FC Bayern Basketball

Andreas Obst hat seinen Vertrag beim FC Bayern Basketball am Freitag langfristig verlängert.

Andreas Obst hat seinen Vertrag in München langfristig verlängert. IMAGO/Eibner

Der Nationalspieler unterzeichnete einen neuen Vertrag, der bis 2026 gültig ist. "Andi ist ein Eckpfeiler unserer Gegenwart und zugleich unserer Zukunft. Er zeigt einen unglaublichen Charakter bei der konstanten Entwicklung seines Spiels", wird Sportdirektor Daniele Baiesi in einer Mitteilung des amtierenden Pokalsiegers zitiert. "Sein Wille und sein Bekenntnis, sich stetig verbessern zu wollen, sind ebenso außergewöhnlich wie sein Commitment zu unserem Verein. Wir sind extrem happy und stolz, dass wir ihn auch in den nächsten drei Jahren in München bei uns haben werden."

Obst kam 2021 von ratiopharm Ulm zu den Münchnern und entwickelte sich schnell zum Leistungsträger. Der Distanzschütze, der vor allem von der Dreierlinie immer wieder wichtige Punkte und Impulse beisteuert, feierte erst kürzlich durch den Pokalsieg in Oldenburg den ersten Titelgewinn seiner Karriere.

"Ich will jetzt mit dem Verein maximale Erfolge rausholen, der Pokalsieg war schon supergeil und daran wollen wir alle zusammen anknüpfen und uns auch in der Euroleague weiter einen Namen machen. Ich bin wahnsinnig gespannt und motiviert", blickt der gebürtige Hallenser in die Zukunft.

Obst schaffte einst in Bamberg unter seinem jetzigen Bayern-Coach Andrea Trinchieri den Durchbruch auf Profiebene. Nach Stationen in Gießen und Gotha ging er 2019 für ein Jahr nach Spanien, ehe ihn Ulm zurück in die BBL holte. Seit 2017 ist Obst zudem Nationalspieler und gehörte auch zum Kader, der bei der Heim-EM im vergangenen Sommer die Bronze-Medaille gewonnen hat.